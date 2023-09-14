Eva meteor yağmuru ne zaman? Eva meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi?

Eva meteor yağmuru ne zaman sorusu gökyüzüyle ilgili yurttaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Başta NASA olmak üzere pek çok kurum tarafından yılın en etkileyici gök olayı olarak nitelendirilen Eva meteor yağmuru bu yıl Ağustos ayında gözlemlenebilecek. Peki, Eva meteor yağmuru ne zaman? Eva meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi?

Meteor yağmuru ne zaman, Eva meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi soruları araştırılmaya hız kazandı. Bu yıl Eylül ayında gözlemlenecek olan Eva meteor yağmuruna sayılı günler kala gökyüzüne meraklı ve bu görsel şöleni kaçırmak istemeyen yurttaşlar Eva meteor yağmuru ne zaman sorusunun yanıtını arıyor. Peki, Eva meteor yağmuru ne zaman? Eva meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? İşte detaylar...

Eva meteor yağmuru ne zaman?

Yılda pek çok kez gerçekleşen meteor yağmurlarından biri olan ve en etkileyicilerinden biri olarak anılan Eva meteor yağmuru bu yıl Eylül ayında gerçekleşecek. Eva meteor yağmuru bu yıl 15 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Eva göktaşı yağmurunun en net gözlemlenebileceği zaman aralığının ise 15 Eylül Cuma sabahı saat 01.00 - 03.00 sularında olacağı bilim insanları tarafından belirtildi.

Eva meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi?

Eva meteor yağmuru kuzey yarım küreden görülebilir olacak. Bilim insanları Eva meteor yağmurunun Türkiye'den de çıplak gözle gözlemlenebileceğini ifade ederken Türkiye'den gözlemlenebilecek en iyi noktanın Erciyes olduğunun altını çizdi. Bununla birlikte uzmanlar gök olayını takip etmek isteyen yurttaşları şehirden uzak ve ışık kirliliğinin az olduğu bölgelere davet etti.

Düzenli göktaşı yağmurları

Gök taşı yağmuru olayları, her yıl dünyada 8 kez yaşanıyor. Bunlar Quadrantid (Dörtlük), Lyrid (Çalgı), Eta Aquarid (Eta Kova), Delta Aquarid (Delta Kova), Perseid (Kahraman-Perce), Orionid (Avcı), Leonid (Aslan) ve Geminid (İkizler) olarak adlandırılıyor.