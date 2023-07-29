Evde bakım maaşı ne kadar? 2023 evde bakım maaşı ücreti

6 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte birçok vergi, maaş vb. ücretlerde değişikliğe gidilmesiyle birlikte 2023 evde bakım maaşı ücreti de değişti. Pek çok yurttaş evde bakım aylığı ne kadar sorusunun yanı sıra 2023 evde bakım maaşı ücreti ne kadar sorusunu araştırdı. Peki evde bakım aylığı ne kadar? İşte 2023 evde bakım maaşı ücreti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın evde bakıma ihtiyacı olan engelli ve yaşlılar için bağladığı evde bakım maaşı 2023 ücretlerinde artışa gidildi. Yaşanan artışın ardından yurttaşlar evde bakım maaşı ne kadar sorusunun yanı sıra 2023 evde bakım maaşı ücreti ne kadar sorusunu araştırdı. Peki evde bakım aylığı ne kadar? İşte 2023 evde bakım maaşı ücreti...

Evde bakım maaşı ne kadar?

Sosyal Hizmet Modeli 2023 Ocak-Temmuz Ödemesi (TL) 2023 Temmuz-Aralık Ödemesi (TL) Evde Bakım Maaşı 4.336 ₺ 5.097 ₺

2023 evde bakım maaşı ücreti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıklamasına göre evde bakım maaşı 4 bin 336 liradan 2023 Temmuz iyileştirmesiyle birlikte 5 bin 97 liraya yükseldi.

Evde bakım maaşı şartları nelerdir?

Evde bakım maaşına başvuruda bulunmak isteyen yurttaşların bakanlık tarafından açıklanan tamamlaması gereken şartlar şu şekilde: