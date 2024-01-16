'Evde Bakım Yardımı', hesaplara yatmaya başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla ödenen toplam 'Evde Bakım Yardımı'nın hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık tarafından sunulan aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın hesaplara yatmaya başladığını duyurdu.

Bakan Göktaş'ın açıklamasında şunlar kaydedildi: "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. 2023'te toplam 116,2 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Ayrıca ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemeleri şubat ayında artırılarak, hak sahiplerinin hesaplarına 7 bin 608 TL olarak yatırılacak.