Evde Bakım Yardımı yarın hesaplara yatırılacak

Evde Bakım Yardımı ödemeleri Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekildi. Yarın (8 Nisan) toplam 4,2 milyar TL ödeme yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı’nın hak sahiplerinin hesaplarına yarın (8 Nisan) yatırılacağını bildirdi.

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 7 bin 608 TL ödeme yapıldığını ifade etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla evlerinde bakılan vatandaşlar ve aileleri için ödemeler öne çekilerek yarın (8 Nisan) hesaplara yatırılacak.

Bu ay yararlanan 561 bin vatandaş için toplam 4,2 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi gerçekleştirilecek.