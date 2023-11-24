Evde silahla vurulan Gülcan Yeşilmen'in ölümü: Ev sahibi polis serbest bırakıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde 22 Kasım'da bir apartman dairesinde silahla vurulmuş halde bulunan Gülcan Yeşilmen isimli kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin gözaltına alınan ev sahibi ve Gülcan Yeşilmen ile sevgili olduğu öne sürülen O.A. isimli polis adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O.A. ifadesinde Yeşilmen’in temizlikçi olduğunu, evine temizliğe geldiğini, silahı ile oynarken kendisini vurduğunu ileri sürdü.

Kadın 24.11.2023 17:02 Giriş: 24.11.2023 17:02

Güncelleme: 24.11.2023 17:39 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA

Mardin’de evinde silahla vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Gülcan Yeşilmen’in (24) sevgilisi olduğu öne sürülen ev sahibi polis O.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, 22 Kasım’da Midyat ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Mahalledeki bir apartman dairesinden silah sesi duyulması üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi Ekiplerin girdiği dairede Gülcan Yeşilmen, tabanca ile karnından vurulmuş olarak bulundu. İlk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yeşilmen, kurtarılamadı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmayı devralan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülcan’ın birlikte yaşadığı iddia edilen polis O.A.'yı gözaltına aldı. "SİLAHIMLA OYNARKEN KENDİSİNİ VURDU" Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla ile serbest bırakıldı. Soruşturma tamamlanıncaya kadar görevinden el çektirilen O.A., mahkemedeki ifadesinde Yeşilmen ile sevgili olduklarını reddetti. O.A., Yeşilmen'in temizlikçi olduğunu, evine temizliğe geldiğini, silahı ile oynarken kendini yanlışlıkla vurduğunu öne sürdü.