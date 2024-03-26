Evde yangın çıktı, bir çocuk öldü

Ankara Beypazarı’nda Suriyeli ailenin kaldığı tek katlı bir evde dün yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan üç çocuğu itfaiye kurtardı ancak dumandan zehirlenen 6 yaşındaki Muhammed kurtarılamadı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Hatay’ın İskenderun İlçesi’ndeki depremzedelere ait konteynerde önceki gün akşam yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında konteyner kullanılmaz hale geldi. Hatay'ın Antakya ilçesinde de depremde hasar alan ve atıl durumda bulunan 2 katlı bir bina yandı. Yaklaşık bir buçuk saat süren yangın kontrol altına alındı.