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Evden çıkaramadığı kiracısını öldüren 79 yaşındaki ev sahibi tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde evden çıkmak istemeyen kiracısını tabancayla vurarak öldüren ev sahibi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güncel
  • 14.11.2023 00:12
  • Giriş: 14.11.2023 00:12
  • Güncelleme: 14.11.2023 00:16
Kaynak: İHA
Evden çıkaramadığı kiracısını öldüren 79 yaşındaki ev sahibi tutuklandı
FOTOĞRAF: İHA

İzmir'in Torbalı ilçesinde evden çıkmak istemeyen kiracısını tabancayla vurarak öldüren ev sahibi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, dün Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi H.İ.U. (79) ile kiracısı Ahmet Alkan (29) arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine ev sahibi, kiracısını tabancayla vurdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Alkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ORMANLIK ALANDA YAKALANDI
Olay yerinden kaçan H.İ.U.'nun Demirci Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunduğunu belirleyen jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla şahsı yakaladı. Gözaltına alınarak karakola götürülen şüphelinin kiracısını evden çıkmak istemediği için vurduğunu söylediği öğrenildi. Cinayet şüphelisi ev sahibi, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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