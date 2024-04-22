Everest’e tırmanırken kaybolan dağcının mektupları 100 yıl sonra yayımlandı

İngiliz dağcı George Mallory'nin 1924'de Everest dağına tırmanma girişimi sırasında eşine yazdığı mektuplar 100 yıl sonra kamuoyuyla paylaşıldı. Mallory dağcı arkadaşı Sandy Irvine ile birlikte Everest'in zirvesine ulaşmaya çalışırken kaybolmuştu.

1924 yılında Everest’e üçüncü tırmanışları sırasında kaybolan İngiliz Dağcı George Mallory'nin eşine yazdığı mektuplar kamuoyu ile paylaşıldı.

Mallory'nin eşi Ruth Mallory’e tırmanma girişimleri sırasında yazdığı mektuplar mezun olduğu okul Cambridge Magdalene Kolej tarafından 100 yıl sonra yayımlandı.

Okul tarafından yapılan açıklamada, arşivde Mallory’nin en son yazdığı 3 mektubunda bulunduğu bu mektupların 1999’da cansız bedeninin bulunmasının ardından ceketinin cebinden çıkarılan mektuplar olduğu ifadeleri yer aldı.

Fotoğraf: DHA

Okulun arşiv görevlisi Katy Green, Mallory'nin mektuplarının birinci dünya savaşı sırasındaki izlenimleri ve 1923'teki ABD ziyareti de dahil olmak üzere birçok konuyu içerdiğini ifade etti.

CANSIZ BEDENİ 1999 YILINDA BULUNMUŞTU

Mektuplarda ayrıca 1921'de Everest'e yaptığı ilk keşif görevi ve dağı araştırmak için yaptığı ikinci görev hakkındaki yazıları da yer alıyor.

Arşiv görevlisi Katy Green mektupların birinde Mallory’nin eşi Ruth’a zirveye ulaşma şanslarının yüzde 50 olduğunu yazdığını ifade etti.

Mallory arkadaşı Sandy Irvine ile tırmanma sırasında kaybolmuş, Mallory’nin cansız bedeni 1999’da bulunmuştu.