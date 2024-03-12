"Evimize el konuyor, mağdur ediliyoruz"

Hatay’daki Cebrail Mahallesi’nde az hasarlı raporu verilen binaların bir bölümünün rezerv alanı içinde kaldığı ve yıkım kararı verildiği belirtildi. Yurttaşlar “Başka mahallelerde hasar yok mu? Çifte standart var” diye konuştu.

Oğulcan AYDIN

Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan Cebrail Mahallesi’nde depremin ardından “az hasarlı” raporu verilen konutların bir bölümüne yıkım kararı verildi. İddiaya göre, yıkım kararı verilen evlerin rezerv alan içerisinde oldukları belirtildi. Bölge sakinlerinin ifadelerine göre, yıkım kararı verilen konutların karşılığında yapılacak yeni konutların hangi konumda olacağı ve hak sahiplerine geri ödeme yapılıp yapılmayacağı, yapılırsa ne kadara olacağı da belirtilmedi. Karara, rezerv alan içerisinde yer alan parsellerdeki hak sahipleri tepki gösterdi.

KOŞULLARI SAKLIYORLAR

BirGün’e konuşan bölge sakinlerinden Salih Balsever, “Bizi borçlandıracaklar, burada bir hukuksuzluk örneği var, kime güveneceğimizi şaşırdık” dedi. Yetkililerden denetim raporlarını talep ettiklerinde "Size vermeyiz" denildiğini öne süren Balsever, şunları anlattı: “Arsa sağlam dedikten sonra kanıt almak için geldiler, kabul etmedik. Yönetmeliğin değiştiğini söylediler ve gerekirse polis zoru ile geleceklerini söylediler. Kolonlarda yaptıkları çalışmalarla evi kullanılmaz hale getirdiler. Hiçbir gerekçe göstermeden yıkım kararı çıkardılar. Detaylı bir rapor sunmadılar. Şöyle de bir saçmalık var. Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yollanan bazı konut sahipleri evlerine sokmadılar. Bir oyun dönüyor. Hukuki süreci başlattık, mahkeme heyeti gelip inceleme yapacak. Yıkıldığı takdirde borçlandırılacağız. Yıkıp parayla satacaklar. Kanıta dahi ihtiyaç duymuyorlar. Bugün bir ev sahibi olmak çok zor. Evi yıktıktan sonra nerede ve hangi koşullarda verileceğini söylemiyorlar.”

YIKIMDA ÇİFTE STANDART

"Alın terimiz değersizleştiriliyor, parselimiz ucuza kapatılmaya çalışılıyor" diyen M.İ. ise şunları aktardı: “Depremden sonra binamızın az hasarlı olduğu, tadilat yaptırdığımız takdirde oturabileceğimiz söylendi. Çoğu insan tadilatını yaptırdı, oturmaya devam etti. Ancak geldiğimiz noktada birçok alan rezerv alan ilan edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tekrar bakılacağı söylendi. Kolonlar kazınıyor. Birçok bina hakkında riskli raporu verdiler. Burası değerli bir muhit. 30 yıllık emeğimiz var. Yıkılacak apartmanda kardeşlerimle birlikte 6-7 dairem var. 10 milyon liralık bir zarara uğratılacağız. Mağdur ediliyoruz. Konteynere geçmek zorunda kaldım, çok yorulduk. Bu binada onlarca kişi yaşıyordu, kimseye bir zarar gelmedi. Binamı yıkıyorlar ve bizi borçlandırıyorlar. Parselim 500 metrekare, şimdi buraya tamamen el koyacaklar. Belki park yeri belki de okul yapılacak. Yıllarca borç ödemek zorunda kalacağız. Benim dairemin karşılığı olarak bize hibe ile aynı ölçüde daireler verilmeli ve parsel payı korunmalı.”

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6 MİLYONLUK MASRAF VAR

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay’daki rezerv alan uygulamasına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi. Soru önergesinin gerekçesi olarak 6306 sayılı kanunda yapılan düzenlemeler ile kentteki birçok ilçe ve noktanın rezerv alan ilan edilmesi gösterildi. Kara, özetle şunları kaydetti: “Antakya Akevler mahallesinde bulunan yurttaşlarımızın apartmanı az hasarlı olarak kayda geçmiş. Yasa değişikliğinden önce kolonları fiberle kaplamış, aldıkları karot örnekleri sonucu da dayanıklı çıkmış. Binaya 8 ay boyunca 6 milyon TL civarında masraf yapılmış. Şimdi kapısına riskli alan diye tebligat yapıştırılıyor. Bu pratiği uygulayanlar şeffaf bir açıklama yapılmak zorunda.”