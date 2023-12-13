Evinde baygın bulunan üniversite öğrencisi hastanede hayatını kaybetti

Giresun’da evinde baygın halde bulunan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu’nda öğrenci olan Gümüşhane’nin Kürtün ilçe nüfusuna kayıtlı 20 yaşındaki Cemalettin Ceylan arkadaşları tarafından kaldığı öğrenci evinde baygın halde bulundu.

Sağlık ekiplerine haber verilerek hastaneye kaldırılan Ceylan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yapılan ilk muayenede Ceylan’ın vücudunda darp veya kesici bir alet izine rastlanmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.