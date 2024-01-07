Evinde ölü bulunan üniversite öğrencisinin ilk otopsisi yayımlandı

İzmir'in Urla ilçesinde, yalnız yaşadığı evde ölü bulunan üniversite öğrencisi Gökçe Bebeci'nin (25), yapılan ilk otopsisinde kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmir'in Urla ilçesinde, yalnız yaşadığı evde ölü bulunan üniversite öğrencisi Gökçe Bebeci'nin (25), yapılan ilk otopsisinde kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Zafer Caddesi 99 numaradaki binanın zemin katında meydana geldi. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ( İYTE) Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Gökçe Bebeci'den haber alamayan, sınıf arkadaşları durumu 112'ye bildirdi.

İhbar üzerine Bebeci'nin yalnız yaşadığı eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Gökçe Bebeci'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ön otopside, Bebeci'nin vücudunda herhangi bir darp, cebir ve delici alet yarası tespit edilmedi. Savcının incelemesinin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bebeci'nin cesedi otopsi yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Bebeci'nin ölüm haberini alan sınıf arkadaşları, evinin önüne koştu. Bebeci'nin cansız bedeni tabut içinde cenaze aracına taşınırken arkadaşları gözyaşı döktü.

ÇOK DEĞERLİ MESLEKTAŞ ADAYIMIZI KAYBETTİK

Bebeci'nin ani ölümü okul arkadaşı ve öğretmenlerini yasa boğdu. İYTE Mimarlık Fakültesi' nde görevli Prof. Dr. İpek Yalı Akpınar, öğrencisi Gökçe'yi kaybetmenin acısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda , "CP 401 Kentsel Tasarım Stüdyoları'nın çok değerli parçasını, meslektaş adayımız Gökçe'yi ani kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine, sevenlerine, İYTE ailesine ve sınıf arkadaşlarına sabır dilerim. Her şeyin bittiği yerdeyiz'" diye yazdı.

İYTE Rektörü Prof Dr. Yusuf Baran da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mimarlık Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencimiz Gökçe Bebeci' nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sevgili Gökçe' ye Allah' tan rahmet; kederli ailesine, sevdiklerine ve tüm İYTE ailemize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

'KÜÇÜKKEN TERZİ OLMAK İSTİYORMUŞ'

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan öğretmen Özlem Ayan ve eczacı Gökhan Bebeci'nin iki çocuğundan biri olan ve 2017 yılında Nazilli Fen Lisesi'den mezun olduktan sonra girdiği üniversite sınavında İYTE'yi kazanan Gökçe Bebeci'nin küçükken hayalinin 'terzi' olmak olduğu ortaya çıktı. Mimarlık okuyan öğrencilerin üye olarak bulunduğu, 'İllustrators Platform'a yazdığı hikayesinde küçükken terzi olmak isteğini belirten Bebeci'nin buradaki paylaşımında, "Ben Gökçe, küçük yaşta başlayan ardından araştırma, deneyimlerin gözlemleme merakıyla birlikte hayatımı görselleştirmeye başladım. Renk şemaları oluşturmayı çok severim ve asla en sevdiğim renk seçmem. Gün içinde çok sık bitki çayı ve kahve tüketirim. İyi iletişime çok önem veririm ve hayatımdaki her bir şey benim için çok kıymetlidir. Öğrenciyim. 4 yaşındaki Gökçe terzi olmak isterdi" ifadeleriyle paylaşmış, kendi çizdiği desenlere de yer vermişti.

Gökçe Bebeci'nin İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, ilk tespitlere göre kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeci'nın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Bebeci'nin cenazesi toprağa verilmek üzere ailesinin yaşadığı Aydın'ın Karacasu ilçesine götürüldü.