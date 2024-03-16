Evinde rahatsızlanan 17 yaşındaki Simge hayatını kaybetti

Çorum'da evinde rahatsızlanan 17 yaşındaki Simge Ablak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ablak'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Çorum'da evinde rahatsızlanan 17 yaşındaki Simge Ablak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Simge Ablak'ın Kale Mahallesi Eti Caddesi'ndeki evinde rahatsızlanması üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ablak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ablak'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.