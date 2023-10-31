Evli olduğu 21 yaşındaki hamile kadını öldüren erkek tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evli olduğu hamile kadını boğarak öldüren Emrah Demir, tutuklandı.

Adana'da evli olduğu 21 yaşındaki 5 aylık hamile Hatice Demir'i boğarak öldüren Emreh Demir tutuklanacak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Küçükdikili Kavaklı Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştığı 5 aylık hamile Hatice D'yi boğarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Emrah Demir'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, olaydan bir gün önce iş çıkışında Hatice Demir ile tartışmaya başladıklarını söylediği öğrenildi.

Tartışmanın sabah saatlerine kadar sürdüğünü iddia eden zanlının, kadının bağırmaması için ağzını kapattığını ve sonrasında yaşananları hatırlamadığını öne sürdüğü belirtildi.

Polis ekiplerince adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Küçükdikili Kavaklı Mahallesi'ndeki evlerinde 29 Ekim'de Hatice Demir (21) ile tartışıp daha sonra sokağa çıkan Emrah Demir (27), komşularına "Sanırım eşimi öldürdüm" diyerek bağırmıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 5 aylık hamile Hatice Demir'in hayatını kaybettiğini belirlemişti. Polis ekipleri, Hatice Demir'i boğarak öldürdüğü iddiasıyla Emrah Demir'i gözaltına almıştı.