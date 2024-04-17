Evli olduğu erkek tarafından dövülen kadın 2 ay sonra hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 3evli olduğu erkek tarafından darp edilip, 2 ay komada yaşam mücadelesi veren Buse Ateş Suna hayatını kaybetti.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan Enes Suna isimli erkek Buse Ateş Suna’yı öldüresiye darp etti. Hastaneye kaldırılan Buse Ateş Suna, 2 ay boyunca verdiği yaşam savaşını 14 Nisan 2024 tarihinde kaybederken, genç kadın köyü Ferhadanlı’da toprağa verildi.

Enes Suna, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Buse Ateş Suna’yı öldüresiye darp eden Enes Suna’nın davası bugün başladı.

Davaya jandarma ekipleri tarafından getirilen Enes Suna, ilk savunmasında "Öldüğünü öğrendiğimde çok üzüldüm. Üzgünüm" ifadelerini kullandı. Enes Suna’nın avukatı savunma için ek süre isterken mahkeme davayı temmuz ayına ertelendi.

Aynı zamanda mahkeme, olayın tanıdığı olan Enes Suna’nın annesi L.S.’yi dinlemeye karar verdi.

Konuyla ilgili mahkeme çıkışında açıklamalarda bulunan Av. Sümeyye Tekin, "Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Avşar köyünde eşi Enes Suna tarafından öldüresiye darp edilen Buse Ateş Suna, 2 aydır yoğun bakımda devam eden hayat mücadelesini 14.04.2024 tarihinde kaybetti. Olayla ilgili adli soruşturma devam ederken, Enes Suna isimli şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu. Zanlı hakkında 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçuyla açılan davanın ilk duruşması bugün Tekirdağ Adalet Sarayında görüldü. Duruşmada; usulü işlemlere ilişkin ara kararların kurulduğu duruşmada sanık ifadesi alınmak üzere bir sonraki celse 9 Temmuz 2024 saat 14.30 tarihine bırakıldı" diye konuştu.