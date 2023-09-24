Evli olduğu kadını bıçakla yaralayan erkeğe, akıl hastalığı gerekçesiyle ceza verilmedi

Evlilik yüzüğünü takmadığı bahanesiyle evli olduğu kadını bıçakla yaralayan erkeğe, akıl hastalığı gerekçesiyle ceza verilmedi.

Ankara'da evlilik yüzüğünü takmadığı bahanesiyle evli olduğu Jale Y.'yi bıçaklayarak yaralayan Sinan Y.'nin 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılandığı davada karar çıktı.

Sanığa, akıl sağlığı gerekçesiyle ceza verilmedi.

Olay 2021 Mayıs'ta yaşandı. Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Sinan Y., yeğeninin kullandığı otomobille hastaneye giderken 14 yıldır evli olduğu Jale Y. ile tartıştı. Sinan Y., yeğeni Okan G.'den aracı durdurmasını istedi. Araçtan inen Sinan Y., Jale Y.'yi "Senin yüzüğün nerede? Sen benim namusumsun" diyerek cebinden çıkardığı bıçakla yaraladı. Kadın kaçarken, çevredekiler Sinan Y.'ye engel oldu.

Jale Y.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Sinan Y., savcılık ifadesinde, askerlik döneminde bipolar bozukluk geçirdiğini, olaya ilişkin hiçbir şey hatırlamadığını ileri sürdü. Adli kontrolle serbest bırakılan Sinan Y., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmaya başladı. Yargılama aşamasında, tutuksuz sanık Sinan Y.'nin cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için sağlık raporu talep edildi. Raporda, sanığın olay tarihinde suça karşı cezai sorumluluğunun olmadığı, koruma ve tedavi amaçlı akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanmasının uygun olduğu ifade edildi.

Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Sinan Y. ile Jale Y. ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme, sanık Sinan Y.'nin 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu akıl hastalığı etkisinde işlediğinin anlaşıldığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Mahkeme Sinan Y. için akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına, sanığın yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi katına alınmasına, toplum açısından tehlikeliğinin ortadan kalktığının veya önemli ölçüde azaldığının belirtilmesi halinde serbest bırakılmasına karar verdi.