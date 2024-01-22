Evli olduğu kadını, doğum yaptıktan 3 gün sonra öldürdü: Şiyar Ecevit isimli erkek gözaltına alındı

Mardin'de Şiyar Ecevit isimli erkek, evli olduğu Vatfa Ecevit'i doğum yaptıktan üç gün sonra bıçaklayarak katletti. Şiyar Ecevit gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mardin’in Artuklu ilçesi kırsal Dara Mahallesi’nde cuma günü doğum yapan ve bugün hastaneden taburcu olan Vatfa Ecevit (25), evli olduğu Şiyar Ecevit (28) isimli erkek tarafından defalarca bıçaklanarak katledildi.

DHA'nın haberine göre; Şiyar Ecevit, olaydan sonra haber verdiği yakınlarının ihbarı ile gelen jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Dara Mahallesi’nde meydana geldi.



Cuma günü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doğum yapan ve yakınları tarafından Behiye ismi ile anılan Vatfa Ecevit, taburcu oldu.

Evine gelen Vatfa Ecevit, evli olduğu Şiyar Ecevit tarafından defalarca bıçaklanarak ağır yaralandı. Şiyar Ecevit, daha sonra durumu yakınlarına haber verdi.

Eve gelen yakınları Vatfa Ecevit'in bıçaklandığını görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şiyar Ecevit gözaltına alınırken, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Vatfa Ecevit, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Vatfa Ecevit'in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.