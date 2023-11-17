Evli olduğu kadını öldüren Ezalettin Sarıyıldız'a 'haksız tahrik' ve 'takdir indirimi'

Erzurum'da 24 Ekim 2022 tarihinde Horasan ilçesinde, 20 yıldır evli olduğu Yasemin Sarıyıldız isimli kadını 11 el ateş ederek öldüren Ezalettin Sarıyıldız, haksız tahrik ve takdiri indirim ile birlikte 20 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı. Savcı Ezalettin Sarıyıldız hakkındaki mütalaasında müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmişti.

Erzurum'da eşi Yasemin Sarıyıldız'ı (38) öldüren Ezalettin Sarıyıldız, haksız tahrik ve takdiri indirim ile birlikte 20 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Olay, 24 Ekim 2022 tarihinde Horasan ilçesine bağlı Alagöz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yasemin Sarılyıldız ve Ezalettin Sarıyıldız arasında tartışma çıktı.

Ezalettin Sarıyıldız, tartışma sırasında silahla eşine 11 el ateş ederek öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Ezalettin Sarıyıldız tutuklandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık ile eşinin aralarında bir süredir huzursuzluk olduğu ve sık sık tartıştıkları ve 24 Ekim 2022 tarihinde yine tartışma yaşandığı sanığın, 11 el ateş ederek eşi Yasemin Sarıyıldız'ı öldürdüğünü kaydetti.

Cumhuriyet savcısı sanığın 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Ezalettin Sarıyıldız, "Ben eşimle 20 yıldır evliydim. Bu evlilikten 6 tane çocuğumuz oldu. İstanbul'a gitme konusu olmayınca çevreden de alay konusu olmuştuk. Eşimle yaklaşık 5-6 ay kadar ufak tefek tartışmalarımız oluyordu. Ben eşimi çok seviyordum kesinlikle böyle bir amacım yoktu. Ben böyle olacağımı bilseydim evimi terk ederdim. Bir anlık cinnetle ne yaptığımı bilemedim" diyerek kendini savundu.

HAKSIZ TAHRİK VE TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Ezalettin Sarıyıldız'ın 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Ancak mahkeme heyeti olayın başlangıcında ilk haksız hareketin kim tarafından yapıldığının belirlenememesi nedeniyle sanık lehine değerlendirme yaptı. Sonuç olarak mahkeme heyeti sanığa 'haksız tahrik' ve 'takdiri indirim' uygulayarak 20 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.