Evli olduğu kadını tüfekle katleden erkek, intihar etti

Manisa'da evli olduğu kadını tüfekle katleden Hamza Demirkıran isimli erkek, intihar etti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eşini tüfekle vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Yeni Mahalle Bozdağ Sokak'taki bir evden gelen silah sesleri üzerine olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekibi, evde tüfekle vurulmuş halde bulunan Buse Demirkıran'ın (23) hayatını kaybettiğini belirledi.

Aynı binanın çatısında ise eşi Hamza Demirkıran'ın (24) aynı tüfekle kendisini öldürdüğü saptandı.

Hamza Demirkıran'ın bir süredir psikolojik tedavi gördüğü, Buse Demirkıran'ı yatak odasında tüfekle vurduğu, çiftin 2 çocuğunun ise olay sırasında odalarında olduğu öğrenildi.