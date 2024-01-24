Evli olduğu kadını yaralayıp, çocuğunu ve kayınvalidesini öldüren öğretim görevlisi intihar etti

İzmir'de Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, 4 yaşındaki kızı Linda Yılmaz’ı ve kayınvalidesi Dilek Uzelli'yi tabancayla öldürüp, boşanma aşamasında olduğu öğretim görevlisi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ı ağır yaraladı. Yusuf Yılmaz daha sonra aynı silahla intihar etti.

Kadın 24.01.2024 11:34 Giriş: 24.01.2024 11:34

Güncelleme: 24.01.2024 11:59 Kaynak: DHA

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Fotoğraflar: DHA

İzmir'in Bornova ilçesinde boşanma aşamasında olduğu kadını ağır yaralayıp, çocuğunu ve kayınvalidesini öldren öğretim görevlisi Yusuf Yılmaz, intihar etti. Olay, saat 09.30 sıralarında ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi 879 Sokak'ta meydana geldi. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf (38) Yılmaz, boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı İzmir Katip Çelebi öğretim görevlisi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ın (38) yaşadığı evin önüne geldi. Yılmaz, burada otomobilden inen kızı Linda Yılmaz'a (4), kayınvalidesi Dilek Uzelli'ye (61) ve Derya Uzelli Yılmaz'a tabancayla ateş etti. Yusuf Yılmaz daha sonra aynı silahla kendini başından vurdu. İhbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Linda Yılmaz ve Dilek Uzelli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Derya Uzelli Yılmaz ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Derya Uzelli Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.



Boşanma süreçlerinin çekişmeli geçtiği, kanser hastası Yusuf Yılmaz'ın tedavi için yurt dışına gidip, geldiği öğrenildi.



Polis ekiplerinin incelemesinde, üzerinden 4 ruhsatsız tabanca çıkan Yusuf Yılmaz'ın olası tutukluluk durumunda diğer silahlardan birini kullanmayı amaçladığının değerlendirildiği belirtildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürerken, soruşturma başlatıldı.