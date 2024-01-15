Evli olduğu Zeliha Akbulut'u katletmişti: Hüseyin Akbulut için istenen ceza belli oldu

Konya'da evli olduğu Zeliha Akbulut'u katleden Hüseyin Akbulut isimli erkek için istenen ceza belli oldu. Akbulut hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. 1,5, 3 ve 6 yaşlarındaki çocuklar da devlet korumasına alındı.

Konya'da evli olduğu 26 yaşındaki Zeliha Akbulut'u 3 çocuğunun gözü önünde katleden Hüseyin Akbulut (33) hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Akbulut cinayeti itiraf ederken, 'Olay günü dedeme gitmek için yola çıktık. Yolda tartışıyorduk. Sapa bir yola girdim, bu sırada eşim yolu değiştirdiğimi fark etti. Önce bıçakladım, arabadan inip kaçmaya çalışınca da tabancayla vurdum' dedi.

Cihanbeyli ilçesi İnsuyu Mahallesi'nde oturan kasap Hüseyin Akbulut, 8 yıldır evli olduğu Zeliha Akbulut'u, 31 Ağustos 2023'te bıçaklayıp, tabanca ile öldürdü. Teslim olan şüpheli tutuklanırken, Zeliha Akbulut'un cenazesi memleketi Ilgın'da toprağa verildi.

Olay sırasında Zeliha Akbulut ve Hüseyin Akbulut'un yanında olan 1,5, 3 ve 6 yaşlarındaki çocuklar da devlet korumasına alındı.

İfadesinde suçunu itiraf eden Hüseyin Akbulut, "Olay günü dedeme gitmek için yola çıktık. Yolda tartışıyorduk. Sapa bir yola girdim, bu sırada eşim yolu değiştirdiğimi fark etti. Önce bıçakladım, arabadan inip kaçmaya çalışınca da tabancayla başından vurdum. Daha sonra ana yola çıkarak arkadaşımı arayıp, yakıtımın bittiğini söyledim. Arkadaşım geldi, çocukları dedeme bıraktık. Sonrasında gidip, teslim oldum. Uyuşturucu bağımlısıyım. Olay günü de uyuşturucunun etkisindeydim. Eşim 3 ay önce bu yüzden babasının evine döndü. Ben de gidip, evlerinin önünde 15 gün arabanın içinde yattım. Böyle ikna edip, eve dönmesini sağladım" dedi.

ÇOCUKLARA PSİKOLOJİK DESTEK

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonrası Hüseyin Akbulut hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede, Akbulut için 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. İddianamede ayrıca Hüseyin Akbulut'un olay günü kullandığı araçta kenevir kırıntıları, dedesine ait evde de uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

İddianame, Konya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Öte yandan devlet korumasındaki çocukların Zeliha Akbulut'un ailesine teslim edildiği, çocuklara psikolojik destek verildiği öğrenildi.