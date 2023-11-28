Evrensel’in Basın İlan Kurumu davası görüldü: Karar 15 gün sonra açıklanacak

Evrensel’in, BİK'in resmi ilan ve reklam yayımlama hakkını iptal etmesine karşı açtığı davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme 15 gün sonra kararı açıklayacağını bildirdi.

Basın İlan Kurumu'nun (BİK) Evrensel gazetesinin resmi ilan ve reklam yayımlama hakkını iptal etmesine dair açılan davanın ilk duruşması bugün (28 Kasım Salı) İstanbul 2. İdare Mahkemesinde görüldü.

Duruşma öncesinde Evrensel gazetesi emekçileri ve okurları, duruşma öncesi İstanbul Böge İdare Mahkemesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

“Evrensel susmaz” pankartı arkasında bir araya gelen okurlar ve gazeteciler, “Haber alma hakkımızdan vazgeçmiyoruz”, “Basın özgürlüğünü savunuyoruz”, “Sansüre teslim olmayacağız”, “BİK halkın haber alma hakkına saldırıyor” ve “Emek Evrenseldir” yazılı dövizler taşıdı.

Evrensel gazetesinin aktardığına göre mahkeme 15 gün sonra kararı açıklayacağını bildirdi.

Duruşma öncesi yapılan açıklamada “Evrensel susmaz, susturulamaz” denildi.

Duruşmada konuşan avukat Devrim Avcı, Evrensel gazetesinin ilan alamamasının gerekçesi olarak sunulan denetlemelerin sadece İstanbul üzerinden yapıldığını, Basın İlan Kurumu'nun başka hiçbir gazete ve yayın organına bu yükümlülüğü yüklemediğini söyleyerek, kanun önünde eşitlik ilkesine uyulmadığını aktardı. Avcı, davanın kabulünü ve idari işlemin iptal edilmesini istedi.

KARAR 15 GÜN SONRA AÇIKLANACAK

Basın İlan Kurumu avukatları ise "iptal kararının Anayasa'ya uygun olduğunu" ve "böylesi denetimlerin sırf resmi ilan alabilmek için gazete çıkarmanın önüne geçmeyi amaçladığını" ve bu yolla "basının kalitesini artırmayı hedeflediklerini" öne sürdü.

Evrensel gazetesi Avukatı Avcı tekrar söz alarak ise “Resmi ilan alabilmek için gazete çıkartmak” ithamına itiraz ederek Evrensel'in 20 yılı aşkın süredir çıkan bir gazete olduğunu, resmi ilan alabilmek için çıkan bir gazete olmadığının açık olduğunu vurguladı.

Ayrıca Evrensel’in 2011’den 2019’a kadar birçok denetim geçirdiğini anlatan Avcı, gazete çalışanlarının basın kartlarının da 4-5 yıl boyunca beklemeye alındığını, hiçbir işlem yapılmadığını aktardı. Avcı, tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Evrensel’in basın özgürlüğü hakkının çeşitli vesilelerle önüne geçildiğinden bahsetti.

Mahkeme heyeti, 15 gün sonra kararı açıklamak üzere duruşmayı sonlandırdı.