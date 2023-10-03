Evrim Ağacı’ndan ‘büyük elmas yalanı’ videosu: Aşıkları nasıl kandırıyorlar?

“Büyük Elmas Yalanı: Aşıkları Nasıl Kandırıyorlar?” başlıklı bir video yayınlayan Evrim Ağacı, çiftlerin özel günlerde birbirlerine hediye ettikleri ‘elmas’ların aslında o kadar da değerli olmadığını gözler önüne serdi.

Evrim Ağacı, YouTube kanalında yayınladığı son videoda, özellikle evlilik teklifleri ve özel günlerde çiftlerin birbirlerine hediye ettikleri ‘elmas’a mercek tuttu.

Evrim Ağacı kurucusu Çağrı Mert Bakırcı, yayınladıkları videoda, “Hani evlilik teklifinizi yaparken diz çöküp de sevdiceğinize elmas yüzük sundunuz ya... Ah nasıl kandırıldınız bir bilseniz... Gelin anlatayım...” dedi.

Elmas’ın hiç de sanıldığı kadar nadir bir maden olmadığının, günümüzde laboratuvar koşullarında elmasın üretilebildiğinin anlatıldığı videoda elmasın halen çok değerli görülmesine neden olan kartelleşme süreci de detaylı biçimde anlatıldı.

Videoda sentetik elmas üretim teknolojisinin daha da geliştirilmesi halinde istenilen kalitede elmasların çok daha kontrollü bir şekilde üretilebileceğini söyleyen Bakırcı, “Ve bu sayede zaten tamamen sahte olan elmas nadirliği tamamen ortadan kalkmış olacak” dedi. Bakırcı, sözlerinin devamında, “Kültürel mitler ne zaman ortadan kalkar bilmiyorum ama insanlar belki de müstakbel eşlerine zenginlik sinyalinden başka hiçbir işe yaramayan bir yüzük almak yerine onlarla kalıcı anılar yaratacak bir tatile veya geziye para harcamayı çok daha makul bulmaya başlayacaklar. Böylece elmas sadece endüstriyel değeri olan bir malzeme haline gelmeye başlayacak. Bekleyip göreceğiz…”