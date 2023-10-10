Evsiz sayısı katlanıyor

Haber Merkezi

Tüm dünyada etkili olan neoliberal politikalar yoksulluğu derinleştiriyor. Konutların barınma değil yatırım aracına dönüşmesi kiraları akıl almaz boyutlara taşıdı. Türkiye’de katlanılmaz noktaya ulaşan konut kiraları Avrupa’nın büyük şehirlerinde de çok yüksek. 10 Ekim Dünya Evsizler Günü'nde Anadolu Ajansı, Avrupa’daki evsizlerin durumunu derledi. Uygun fiyatlı konut sıkıntısı ve sosyal konut eksikliği nedeniyle sokaklarda yaşamak zorunda kalanlara yenileri ekleniyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te göçmenler köprü altındaki çadırlarda yaşıyor. Göçmen aileler, zaman zaman Paris Belediyesi’nin önünde çadır kurarak barınma talebiyle eylem yapıyor. Ülkede her 4 reşit evsizden birinin çocukken devlet himayesinde olduğu ortaya çıktı. Abbe Pierre Vakfı’na göre ülkede 4,1 milyon kişinin barınma koşulları kötü. 330 bin evsiz, 14,8 milyon kişi barınma sıkıntısı çekiyor.

ZORUNLU GÖÇ SAYISI ARTIRIYOR

İngiltere: 271 bin kişi evsiz. 250 bini geçici konaklama merkezlerinde.

Dünyanın en pahalı şehirlerinden İngiltere'nin başkenti Londra'nın sokakları da çok sayıda evsize ev sahipliği yapıyor.

Londra'da lüks mağazaların bulunduğu Oxford Street, gündüz ışıltısının aksine geceleri çok sayıda evsize mekan oluyor.

Fransa: 330 bin kişi evsiz. 14.8 milyon kişi barınma sorunu yaşıyor.

Almanya: 372 bin kişi evsiz. 130 bini Ukraynalı.

Belçika: Başkent Brüksel’de evsiz sayısı 6 bin 317 oldu.

ENDİŞE VEREN ARTIŞ

İngiltere'de evsizlere barınma desteği sunan "Shelter" adlı yardım kuruluşunun verilerine göre, ülkede 123 bini çocuk en az 271 bin kişinin evsiz. Shelter'a göre geçici konutlarda yaşayanların sayısı son 10 yılda yüzde 74 gibi endişe verici oranda arttı. Ülkede daha fazla sosyal konut dahil gerçek ve uzun vadeli çözümlere ihtiyaç duyuluyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel’de son bir yılda evsiz sayısı yüzde 19 arttı. Evsizlerin yüzde 13'ü çocuklu. Kimsesiz göçmen çocukların sayısı da arttı.

Almanya'da ise barınma alanlarına yerleştirilen evsizlerin sayısı 372 bin 60 oldu. Bunlardan 130 bini savaştan kaçan Ukraynalı. Diğerleri arasında Afganistan, Irak ve Suriye’den gelenler bulunuyor.

Almanya'da Evsizlere Yardım Derneği (BAGW) Başkanı Werena Rosenke, “40 ile 45 bin arasında insanın evsiz olarak sokaklarda yaşadığını varsayıyoruz. Bunların üçte birinin Alman vatandaşlığı yok. Bunların arasında Polonya, Bulgaristan ve Romanya’dan gelenler var.