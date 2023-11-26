Exxen'de abonelik ücretlerine 2023'ün dördüncü zammı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen ve ExxenSpor abonelik ücretlerine 2023 yılının dördüncü zammını yaptı.

Gibi, Leyla ile Mecnun, Konuşanlar gibi popüler yapımlarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin de yayın haklarını elinde bulunduran Exxen, abonelik ücretlerine zam yaptı.

25 Kasım'da gerçekleşen fiyat artışı ile birlikte platforma 2023 yılı içerisinde dördüncü kez zam yapılmış oldu.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu platform, 5 Ocak, 1 Mayıs ve 21 Ağustos tarihlerinde de abonelik ücretlerine zam yapmıştı.

Son zam ile birlikte Exxen’in reklamsız temel paketi ayık 116,90 liradan 137,90’a,Exxenspor’da ise reklamsız sezonluk paketi aylık 184 liradan 217 liraya yükseldi.

Platformun yeni fiyatları şu şekilde:

Reklamlı Yıllık Paket: Aylık 83,00 lira

Reklamsız Yıllık Paket: Aylık 115,00 lira

Reklamlı Aylık Paket: 99,00 lira

Reklamsız Aylık Paket: 137,90 lira

ExxenSpor fiyatları ise şu şekilde:

Reklamlı Sezonluk Paket: Aylık 185 lira

Reklamsız Sezonluk Paket: Aylık 217 lira

Reklamlı Aylık Paket: 222,50 lira

Reklamsız Aylık Paket: 260,50 lira