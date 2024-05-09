Eylem Tok olayında yeni gelişme: Kaza anının tanıklarından birinin daha kimliği ortaya çıktı

Ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur'u yurt dışına kaçıran Eylem Tok'un ABD'den iade süreci devam ediyor. Aci’nin yaşamını yitirdiği kaza sırasında olay yerinde bulunan çocuklardan birinin daha kimliği ortaya çıktı. Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, KONDA Araştırma Danışmanlık Merkezi kurucusu Tarhan Erdem'in torunu P.E.T'nin de diğer çocuklarla birlikte iki kez ifade verdiği öğrenildi.

Firari Eylem Tok olayında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Aci’nin yaşamını yitirdiği kaza sırasında olay yerinde bulunan çocuklardan birinin daha kimliği ortaya çıktı.

12punto.com’un haberine göre Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, KONDA Araştırma Danışmanlık Merkezi kurucusu Tarhan Erdem'in torunu P.E.T'nin de diğer çocuklarla ifade verdiği öğrenildi.

DEMİRÖREN İDDİASI VE ARDINDAN GELEN İSTİFA

Kaza sırasında olay yerinde bulunan dokuz çocuktan birinin Yıldırım-Revna Demirören çiftinin oğulları E.C.D olduğu ileri sürülmüştü.

İddia, DHA muhabiri Rojda Altıntaş'ın çalıştığı kurumdan istifa etmesi ve bazı ses kayıtlarını sosyal medya hesabından paylaşmasıyla tüm yeniden gündeme geldi.

Altıntaş'ın aktardığına göre Revna Demirören'in yanında 30 yıldır çalıştığını belirten İlker isimli şoförü, kendisini ısrarla arayarak haberin yapılmasını engellemeye çalıştı.

İlker isimli şoför, DHA muhabiri Altıntaş'a "O haberi yayınlamasanız. Timur, Yıldırım Bey'in oğlu E.C.D'nin çocukluk arkadaşı" dedi.

Oğuz Murat Aci'nin ailesi, Demirören soyadının tutanaklarda geçmediğini ima etmiş, bunun bazı polis memurları aracılığıyla sağlandığını belirterek, “Sıra polislere de gelecek” diyerek hukuki mücadele başlatacaklarını söylemişti.

BİR ÇOCUĞUN DAHA KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Son olarak kaza sırasında olay yerinde bulunan çocuklardan birinin daha kimliği ortaya çıktı.

P.T.E, isimli çocuğun, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Sekreteri, Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, 16. Dönem İstanbul Milletvekili ve KONDA Araştırma Danışmanlık Merkezi'nin kurucusu Tarhan Erdem'in torunu çıktı.

Konuyla ilgili olarak konuşan baba Aydın Erdem, "Bir kaza var. İfadelerinde de görüldüğü üzere hatalı davrandıkları dramatik bir durum yok. İki kez ifadeleri alındı. Oğlum kaza sırasında uyuyormuş. Bu haberde çocukların ve ailelerin isimlerini geçirmek haberi biraz daha enteresan yapmaktan ileriye götürmez. Neticede bunlar 18 yaşını geçmemiş, yarı çocuk, yarı genç, yarı yetişkin olan çocuklara biraz haksızlık" dedi.