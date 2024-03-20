Eylem Tok'un ABD'de ev kiralamaya çalıştığına dair yazışma ortaya çıktı

İstanbul'da bir kişinin ölümüne neden olan oğlunu ABD'ye kaçıran Eylem Tok'un New York'ta yıllık 96 bin dolara ev kiralamaya çalıştığı yazışma ortaya çıktı.

Gazeteci Barış Pehlivan, İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart günü meydana gelen trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 16 yaşındaki oğluyla ABD'ye kaçan Eylem Tok'un New York'ta ev kiralama çabasına girdiği bir yazışmayı paylaştı.

Pehlivan, yazışmayı ifşa ettiği paylaşımına "New York’ta bir evi yıllık 96 bin dolara kiralama çabası ve sonucu…" notunu düştü.

Eylem Tok adına yapıldığı düşünülen mesajda, "Aslında ailenin durumu biraz farklı. Burada bir kayıtları olmadığı için score vesaire sahibi deiller. Ancak parasal sorun yok bu yüzden yearly (yıllık) ödeyecekler. Belki basından duymuşsunuzdur Türkiye’de bir talihsizlik yaşamışlar bir trafik kazası ve anneyle oğlu NYC’ye gelmek zorunda kalmışlar. Yani paper (kağıt) ileri gerekmeden kiralama yapılması gerekiyor. Ayrıca teminat bloke de alabiliriz bunlarda sorun yok" ifadeleri yer aldı.

Ev sahibi olduğu anlaşılan kişinin ise, kira talebinin Eylem Tok adına olduğunu anladığında verdiği sert yanıt dikkat çekti. Yanıtta, şu ifadeler yer aldı: "Evet basından duydum. Bacak kadar züppe bir p.. adam öldürdü, o… anası da US’e kaçırdı. Sen ne cesaret bana böyle bir teklifle geliyorsun önce haddini bil. Evimde katil mi besleyeceğim ben. Bu tekligi duymamış oluyorum sen de hiç bahsetmemiş oluyorsun. Bu konu burada kapanıyor o kadar. Terbiyesizliğin lüzumu yok."

Pehlivan'ın paylaşımı şöyle:

New York’ta bir evi yıllık 96 bin dolara kiralama çabası ve sonucu…

Aşağıdan yukarıya doğru okuyunuz 👇🏼 pic.twitter.com/vPxc6F6LvL — Barış Pehlivan (@barispehlivan) March 20, 2024

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan biri buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.

Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan T.C. ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığı'na yazı yazılmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.