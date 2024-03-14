Eylem Tok ve oğlunu havalimanına bırakmıştı: İfadesi ortaya çıktı

İstanbul'da Yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Acı’nın hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, Tok ve oğlunu havalimanına götüren çalışanları Ayşe Ceren Saltoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. Öte yandan ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu T.C. New York'ta gülerken görüntülendi.

İstanbul Eyüpsultan’da trafik kazasında Oğuz Murat Acı’nın ölümüne neden olan, 4 kişiyi yaralayan ve ABD'ye kaçan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C. ile annesi yazar Eylem Tok hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Eyüpsultan’da Oğuz Murat Acı’nın hayatını kaybettiği, dört kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada, kazaya neden olan T.C.‘nin babası Bülent Cihantimur'un çalışanı olduğu belirtilen Ayşe Ceren Saltoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Saltoğlu'nun olay günü anne Eylem Tok ile oğlunu havalimanına götürdüğü iddia edilirken Ayşe Ceren Saltoğlu'nun tutuklanma gerekçesi ise “suçluyu kayırma” ve “delileri gizleme” oldu.

halktv.com.tr'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; Saltoğlu savcılık ifadesinde olay gününü şu sözlerle anlattı:

"3 saat Eylem Hanım işlerini halletti. Kendisi eserlerini imzalarken videolarını çektim, sosyal medya için içeriklerini oluşturduk. Saat 21 gibi Eylem Hanım 'yemeğe gidelim' dedi. Ben de 'tamam' dedim. Tabloları alıp eve geri döneceğimden benim arabamla gittik. 23 sularında Eylem hanıma, T.C. beyin şoförü olduğunu düşündüğüm bir telefon geldi. Eylem Hanım, Adem'le konuşurken bir anda panikledi. Restorandan çıktık, Sonrasında aracıma bindik. Eylem Hanım telefonda konuşurken bir yandan da konum açtı, ben onun direktifleriyle sürdüm. Yaklaşık 15 dakika geçtikten sonra yolda T.C.'yi ve birkaç çocuğu gördük. T.C., iki tane çocuğu benim aracıma bindirdi. Durdurduğumuz yer caddenin altında karanlık bir yerdi. Çocuklar yolun ortasındaydı. Ben kaza yerini, ölü ve yaralıları görmedim.

"ARABA PERT OLDU, ÇOK ÜZGÜNÜM"

Kaza yerinden ayrıldıktan sonra araçlarındaki iki çocuğu bir sitenin kapısına bıraktıklarını söyleyen Saltoğlu, "Ben T.C. ve Eylem Hanım, Eylem'in kütük evine doğru yol almaya devam ettik. Yolda T.C., 'anne isteyerek olmadı, beni affet, araba pert oldu, çok üzgünüm' deyip duruyordu. Eylem Hanıma ve başka hiçbir detay vermedi. Daha sonra ne olduğunu görmedik ve öğrenmedik. Bana 'Sen T.C. ile evde kal ben olay yerine bakacağım' dedi ancak olay yerine bakıp bakmadığını bilmiyorum.

"25 DAKİKADA VALİZLERİ HAZIRLAYIP HAVAALANINA ÇIKTILAR"

Ben T.C.'yle eve gittim. T.C., babası annesi ve birileriyle telefonla konuştu ama ben kimlerle konuştuğunu bilmiyorum. Zaten benim duyacağım şekilde konuşmadı. 20 dakika sonra Eylem Hanım ve Adem geldi. Adem dışarıda kaldı. 3-4 dakika sonra Bülent Bey geldi. Onlar içeride kaldılar ve ben dışarıda bekledim. Yaklaşık 25 dakika sonra evden çıktılar. Yanlarında valiz vardı. Bülent Bey, T.C.'nin valizini gördü. Hepimiz gördük. Bildiğim kadarıyla Bülent Bey taksiyle geldi. Park halinde bulunan TOGG'unu kullandı.

Bülent Bey önde ben arkada araba sürmeye başladık. Eylem Hanım bana, 'Burada durma daha ileride dur' dedi. Tam yol ayrımına yakın bir yerde durdum. Bülent Bey ve T.C. yanımıza geldi. Bülent Bey valizi bana verdi. Valizin T.C.'yle geleceğini bana söyledi. Ben de valizi benim aracıma koydum. Bildiğim kadarıyla Bülent Beyin aracının şarjı bitmişti. Eylem Hanım bana 'havalimanına sür' dedi. Ben paniklemeye başladım. Eylem Hanım bana yolu tarif ediyordu. Havalimanında duracağımız kapıyı söyledi, 'aracı park et gel' dedi. Ben bilet alımına şahit oldum. Mısır'dan söz ediyordu"

"OLAYIN AYDINLATILMASI İÇİN HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIM"

Saltoğlu son olarak şu ifadeleri kullandı: "Eylem Hanım olaydan sonra benim ifadeye gittiğimi duymuş. Benimle diyalog kurdu, helalleşti. 'Senin bir suçun yok' dedi. Ben de bunu Nihal hanıma aktardım. Bülent Bey ile yüz yüze irtibat kurdum. O da 'Senin suçun yok' dedi. Olay bana anlatılmadı ve olayı görmedim. Olayın aydınlatılması için her türlü destek vermeye hazırım."

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NEW YORK'TA GÖRÜNTÜLENDİLER

Öte yandan ABD'ye kaçan 17 yaşındaki T.C. ve annesi Eylem Tok, New York'un 57. sokak ve 6, Avenue köşesinde taksiye bindikleri sırada gülerken görüntülendi.

Eylem Tok ve oğlunun fotoğraflarını gazeteci Razi Canikligil paylaştı. Canikligil, Tok ve oğlu hakkında, "New York’talar. 57. sokak ve 6. Avenue köşesinde görülen kaçak anne oğul fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti" diye yazdı.