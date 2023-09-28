EYT’liye prim: Bazı emekliler için sağlanan destek iptal edildi

EYT düzenlemesiyle emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam edenler için 5 puanlık prim desteği sağlandı. Ancak işçi başına aylık 670.72 TL ile 5.030.44 TL tutarındaki desteğin uygulanması konusunda "tereddüt" oluştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Sosyal Güvenlik Kurumu'na verdiği görüş doğrultusunda bazı emekliler için sağlanan prim desteğinin iptaline karar verildi. Sağlanmış prim desteklerinin de geri alınacağı kaydedildi.

Mart ayında yürürlüğe giren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası ile emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam eden işçiler için ödenen sosyal güvenlik destek priminde (SGDP) 5 puanlık teşvik getirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da 5 puanlık prim teşvikinin nasıl uygulanacağına dair 14 Nisan 2013 tarihinde bir genelge yayımladı.

Ancak, uygulamada tereddüt yaşandı. EYT kanunu çıkmamış olsaydı bile sigortalılık süresi, prim günü ve yaş şartını yerine getirerek, kanunun yürürlüğe girdiği 3 Mart 2023 tarihinden sonra emekli olanlar için 5 puanlık prim teşvikinin uygulanıp uygulanmayacağı hususunda SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü'ne sorular gelmeye başladı.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın aktardığına göre, bunun üzerine SGK, 5 puanlık prim teşvikini finanse eden Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yazı yazarak görüşünü sordu. Bakanlıktan gelen görüş yazısında, 5 puanlık prim teşvikine ilişkin kanun maddesinin gerekçesine dikkat çekildi.

Söz konusu gerekçede, 5 puanlık prim teşvikinin 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlamış olanlardan EYT düzenlemesi çerçevesinde yaş şartına bakılmaksızın emekli olanlardan doğan istihdam kaybının önlenmesinin amaçlandığı vurgulandı. Dolayısıyla, EYT düzenlemesi çıkmamış olsaydı da yaş koşulunu tamamlayarak emekli olanlar için teşvik uygulanmasına imkân olmadığı belirtildi.

PRİM TEŞVİKLERİ GECİKME CEZASI VE ZAMMIYLA GERİ ALINACAK

SGK Sigorta Primleri Genel Müdür Vekili Savaş Alıç imzasıyla il müdürlüklerine gönderilen yazıda, 5 puanlık prim teşvikinin sadece EYT düzenlemesi kapsamında "yaş şartı aranmaksızın" emekli olanlar için uygulanacağı belirtildi.

Buna göre, EYT düzenlemesi olmasaydı da yaş koşulunu yerine getirerek emekli olmaya hak kazanmış olanlardan 3 Mart 2023 tarihinden sonra emekli olup aynı işyerinde çalışmaya devam ettikleri için başlatılan 5 puanlık prim teşviki sona erdirilecek. Bu kişiler için sağlanmış prim teşvikleri gecikme cezası ve gecikme zammıyla geri alınacak.

PRİM TEŞVİKİNİN KOŞULLARI NELER?

Söz konusu prim teşvikinden yararlanabilmek için aranan şartlar şöyle:

• İşçinin işten ayrılış bildirgesinin 3 Mart 2023 tarihinden sonra verilmesi ve işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde aynı işyerinden sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamış olması.

• İşçinin 3 Mart 2023 tarihinden sonra emeklilik talebinde bulunması ve bu talebe istinaden işçiye EYT kanunu kapsamında “yaşa bakılmaksızın” emekli aylığı bağlanması.

• İşyerinin özel sektör işverenine ait olması.

• İşverenin aylık prim ve hizmet belgesini/muhtasar ve prim hizmet beyannamesini yasal süresi içinde vermesi.

• İşverenin tahakkuk eden primleri yasal süresi içinde ödemesi.

• İşverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması.

• Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması.