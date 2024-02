Eyüp Aksu desteğini sloganla açıkladı: Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'a desteğini açıklayarak, "Biz size sonsuz güveniyoruz. Tekrar taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum" ifadelerini kullandı.

AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum, Üsküdar'da Taksiciler Buluşması programına katıldı, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası üyeleriyle bir araya geldi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu da buluşmada Murat Kurum'a desteğini açıkladı.

Aksu, kendilerine sahip çıkanın her zaman yanında olduklarını belirterek, "Biz iyiliği de kötülüğü de ekmeğimizle oynayanı da bize söz verip tutmayanı da bizi tehdit edip parmak sallayanı da taksi duraklarına sürekli uğrayıp çay içerek hal hatır soranı da bize her UKOME toplantısında sahip çıkanı da bize her platformda sahip çıkanı da bize her zaman köstek olanı da Sayın Bakan'ım unutmayız. Taksici esnafı olarak herkes şunu biliyor ki Sayın Bakan'ımız bakanlığında nasıl tarih yazdıysa İstanbul'da da tarih yazacak" ifadelerini kullandı.

"Biz size güveniyoruz, sizden eminiz" diyen Aksu, şöyle devam etti: "Beraber istişare ederek ortak akılla İstanbul'u yöneteceğinizden eminiz. Taksiye yanlış yapanlar hiçbir zaman siyasette iflah olamadılar ama biz size sonsuz güveniyoruz. Tekrar taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum."