Eyüp Aksu taksi ücretlerine en az yüzde yüz zam istedi: "Toplu taşımadan farklı olalım"

İTEO Başkanı Eyüp Aksu, taksi plakalarının fiyatlarının ucuz kaldığını öne sürerek plakaların en az 20 milyon lira olması gerektiğini savundu. Ticari araçlara yönelik ÖTV muafiyeti isteyen Aksu, taksimetre ücretlerine de en az yüzde yüz zam isteyerek "Böylece toplu taşımadan farklı olalım, aramızdaki makas kapansın” dedi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu taksi ücretlerine en az yüzde yüz zam yapılması gerektiğini savundu.

Hürriyet'e konuşan Aksu, "Taksimetre ücret tarifelerinin en az yüzde 100 artmasını istiyoruz. Böylece toplu taşımadan farklı olalım, aramızdaki makas kapansın” dedi.

Ticari araçlar için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti isteyen Aksu, yerel seçimden önce muafiyetin açıklanacağını beklediklerini söyledi.

Eyüp Aksu, ayrıca taksi plakalarının ucuz kaldığını en az 20 milyon lira olması gerektiğini savundu.

“PLAKA KİRALARI ÇOK DÜŞÜK”

İTEO Başkanı Eyüp Aksu şunları söyledi:

“Algı operasyonları nedeniyle taksi plakası fiyatlarında gerileme oldu. Faizlerin yüksek olması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de sürekli 5 bin yeni plaka arz edilmesine yönelik hamleleri plaka fiyatlarını düşürüyor. Biz belediyeden bu plakaları ihaleye girerek aldık. O tarihlerde gayrimenkul, arsa, dolar gibi enstrümanları kıyaslarsak 20 milyon lira olmalı. Her şey yüzde 100-200 arttı, taksi plakası gerçek değerinde değil."

Aksu taksi plakalarına ilişkin ise “Kiralar çok düşük, ücretlerimiz toplu taşımayla eşit hale geldi. 3-4 kişi birleşiyor taksiyle gidiyor, toplu taşımaya binseler daha fazla ödüyorlar. Plaka kiraları 25 bin lira civarında ve oldukça düşük” ifadesini kullandı.

“İBB TAHKUK ÜCRETLERİ DÜZENLENMELİ”

Aksu “6 yaşını geçmiş 7-8-9 yaşındaki ticari araçları kullanma konusunda izin alabilmek için TAHKUK merkezlerine araçları muayene ettirmek gerekiyor. Yaşın artırılmasına onay veriyoruz, esnafımız aracını değiştiremiyor ancak TAHKUK’ta ilk yıl için 500, ikinci yıl için 2500, üçüncü yıl ise 5000 lira çok yüksek bedel, ücretlendirilmenin düzenlenmesini ve TUVTÜRK muayene ücretini geçmemesini talep ediyoruz” dedi.