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Eyüpspor'dan Mbappe'ye çağrı

TFF 1. Lig'de mücadele eden Eyüpspor, sezon sonu PSG'den ayrılacağını yönetime bildiren Kylian Mbappe'ye çağrı yaptı.

Spor
  • 17.02.2024 11:53
  • Giriş: 17.02.2024 11:53
  • Güncelleme: 17.02.2024 12:00
Kaynak: Haber Merkezi
Eyüpspor'dan Mbappe'ye çağrı

TFF 1. Lig'de lider durumda bulunan Eyüpspor, dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen ve sezon sonu PSG'den ayrılacağını bildiren Kylian Mbappe'ye çağrı yaptı. 

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Seni bekliyoruz Mbappe" denildi.

25 yaşındaki süper yıldızın, bu yaz PSG'den ayrılarak Real Madrid'e imza atması bekleniyor. 

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