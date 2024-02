Eyüpspor'dan Mbappe'ye çağrı

TFF 1. Lig'de lider durumda bulunan Eyüpspor, dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen ve sezon sonu PSG'den ayrılacağını bildiren Kylian Mbappe'ye çağrı yaptı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Seni bekliyoruz Mbappe" denildi.

We're waiting for you @KMbappe 🐢 pic.twitter.com/IfXZKDRuHI