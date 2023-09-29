Eyüpspor Ryan Babel ile yolları ayırdı
1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor Hollandalı futbolcu Ryan Babel ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Eyüpspor, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in sözleşmesini fesh ettiğini duyurdu.
1'inci Lig ekibi Eyüpspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile Babel'e teşekkür edildi.
Eyüpspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teşekkürler Ryan Babel! Formamızı giydiği süre boyunca Eyüpspor'a kattıkları için Ryan Babel’e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz!"
Teşekkürler Ryan Babel!— Eyüpspor (@eyupsporkulubu) September 29, 2023
Formamızı giydiği süre boyunca Eyüpspor'a kattıkları için Ryan Babel’e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz! pic.twitter.com/CCxLyVSVzM
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Babel, Türkiye'de de Kasımpaşa, Beşiktaş, Galatasaray ve Eyüpspor formalarını giymişti.