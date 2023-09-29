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Eyüpspor Ryan Babel ile yolları ayırdı

1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor Hollandalı futbolcu Ryan Babel ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Spor
  • 29.09.2023 17:49
  • Giriş: 29.09.2023 17:49
  • Güncelleme: 29.09.2023 17:54
Kaynak: Haber Merkezi
Eyüpspor Ryan Babel ile yolları ayırdı

Eyüpspor, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in sözleşmesini fesh ettiğini duyurdu. 

1'inci Lig ekibi Eyüpspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile Babel'e teşekkür edildi. 

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teşekkürler Ryan Babel! Formamızı giydiği süre boyunca Eyüpspor'a kattıkları için Ryan Babel’e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz!"

 İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Babel, Türkiye'de de Kasımpaşa, Beşiktaş, Galatasaray ve Eyüpspor formalarını giymişti.  

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