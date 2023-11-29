Eyüpsultan'da istinat duvarı çöktü: 3 gecekondu boşaltıldı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve fırtınanın etkisiyle Eyüpsultan'daki bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. İstinat duvarının çöktüğü olayda, 3 gecekondu boşaltılırken, 6 kişilik ailenin yaşadığı bir gecekondu kısmen çöktü.

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Fotoğraf: Depophotos

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasıyla istinat duvarının çökmesi sonucu, 3 gecekondu tedbir amaçlı boşaltıldı. Edinilen bilgiye göre İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Eyüpsultan Esentepe Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi'nde saat 10.42'de inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 6 kişilik ailenin yaşadığı evlerden biri ise içeride kimsenin olmadığı sırada kısmen çöktü. Toprak kayması sonucu 3 gecekondu tedbir amaçlı boşaltıldı. Toprak kaymasının ara ara devam ettiği bölgede ekiplerce güvenlik önlemi alındı.

