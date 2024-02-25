Eyüp’te refah artacak

CHP’nin Eyüp Belediye Başkan Adayı M. Bülent Özmen, AKP’li ilçe belediyesinin derin yoksulluğa rağmen sadece bir kreş açtığı söyledi. Özmen, “Eyüp’teki binaların üçte ikisi depreme karşı incelenmeli” dedi.

İsmail ARI

İstanbul’un simge ilçelerinin başında gelen Eyüpsultan uzun süredir AKP tarafından yönetiliyor. Altın Boynuz Haliç’ten başlayıp Karadeniz’e kadar uzanan ilçe İstanbul’un yüzölçümü en geniş olan ilçelerinden biri. Eyüpsultan son yıllarda özellikle yeşil alanlara inşa edilen lüks konutlar, yani kent suçlarıyla gündeme geliyor. Eyüpsultan’ın CHP Belediye Başkan Adayı Mithat Bülent Özmen BirGün’ün sorularını yanıtladı.

Özmen, ihmal edilen ilçenin sosyal demokrat belediyecilikle tanışacağını belirtiyor.

ARSA SATIŞ REKORU KIRILDI

Eyüp’te hem yoksulluğun çok fazla olduğu, yoksul yurttaşların yaşadığı bölgeler var hem de lüks konutların olduğu, gelir düzeyi çok fazla olanların yaşadığı, Göktürk, Kemerburgaz gibi alanlar var. Siz, nasıl bir Eyüp görüyorsunuz?

Eyüp’ün 10 komşu ilçesi var ve geniş bir ilçe. İstanbul kadim bir kent ve Eyüpsultan da bu kadim kentin kalbi. Bu kadim şehir çok ihmal edilmiş, çok unutulmuş, çok geride kalmış. Daha sonra kurulan ilçelerdeki sosyal ve kamusal donatılara baktığınızda Eyüpsultan’ın ne kadar geride kaldığını görüyorsunuz. Mesela, 2022 Sayıştay raporlarına göre Eyüpsultan’da 100 bin metrekarenin üzerinde arsa satılmış. O dönemin şartlarına göre yaklaşık 3,5 milyar TL değerinde…

Ülkede derin yoksulluk söz konusuysa, o bölgenin refahı, gelirini ve yaşam kalitesini arttırmalısınız. Koskoca Eyüpstultan’da, 420 bin nüfusu olan koca ilçede ilçe belediyesinin bir tane kreşi var. Oysa her mahallede en az bir kreş olmalıydı.

Fatih ile Eyüpsultan iç içe geçmiş, birlikte anılan iki ilçe. Fatih’te, 2022 yılında 2,1 milyon turist konaklama yapmış. Bu ne demek Fatih’in ticaretinin ve sosyal hayatının daha canlı olması demek. Peki, Eyüpsultan’da durum nedir? Eyüp’te konaklama yapan turist sayısı sadece 4 bin 88. Böyle bir fotoğraf Eyüpsultan’ın ne kadar ihmal edildiğini ve potansiyelinin kullanılmadığını gösteriyor.

İGDAŞ’ta koyduğumuz hedeflerin yüzde 95’ini gerçekleştirdik. Eyüpsultan’da hem refahı hem de gelir artıracağız.

İsmail Arı ve Mithat Bülent Özmen

YÜZDE 68’İ ŞÜPHELİ BİNA

Herkesin malumu beklenen büyük İstanbul veya Marmara depremi var. Eyüp’te yapı stokunun durumu nedir? Neler yapacaksınız depreme hazırlanmak için?

Eyüpsultan’daki yapı stokuna baktığımızda yüzde 67-68’i şüpheli bina. Yani ilçedeki yapı stokunun üçte ikisi incelenmeli. Kentsel dönüşüm için yapılan binalar da gündüzkondu olarak adlandırılıyor. Çünkü dönüşüm de plansız yapılıyor. Çok ciddi trafik, otopark ve altyapı sorunu var. Eyüpsultan planlı, kimlikli ve kurallı bir ilçe olmalı.

Eyüp dendiğinde akla ilk gelen şeylerden biri de Kuzey Ormanları. Ancak Kuzey Ormanları kent suçları ve yandaşlara satılan araziler ile anılıyor.

Kamunun malını korumak ve bu varlıkları artırmak yerel yönetimlerin ana sorumluluklarından biri. Ekosisteme zarar vermek, rant yaratacak alanlar açmak bir kent suçu ve ekosisteme zarar veriliyor. 2024’ün 1 Nisan’ından itibaren Eyüpsultan eşit, adil ve sosyal demokrat belediyecilikle tanışacak. Kent suçlarına engel olup set çekeceğiz.

DERİN YOKSULLUK

2019 yılında CHP’den Eyüp Belediye Başkanı olan Emel Bilenoğlu iki puan gibi küçük bir farkla seçimi kaybetmişti. Bu seçimde kazanırsanız neler yapacaksınız?

Hedefimiz belediyenin ve Eyüpsultan’ın sosyal demokrat belediyecilikle tanışması. Yurttaş hakkını hukukunu savunacak bir belediyecilik istiyor.

Ülkede derin yoksulluk var. 10 bin TL maaş alan emeklinin sokağa çıkması mümkün değil. Emekliler için sosyal donatı alanları açacağız. Sosyal tesis ve spot tesisleri neredeyse yok. Eyüp’te belediyenin tiyatro salonu yok. Bunlar yok peki ne var? Madde bağımlılığı var. 12-13 yaşına kadar inen bu illet karşısında bir belediye hiç olmadığı kadar hassasiyetle yaklaşıp ön alacak.

İGDAŞ’a yolunuz nasıl düştü?

Hem enerji hem de finans sektöründe kamuyla ilintili olarak belirli yerlerde üst düzey yöneticilik yaptım. İGDAŞ’a gelmeden önce de Türkiye Varlık Fonu’nda üst düzey yöneticilik yaptım. 2019’da Cumhuriyet Halk Partisi ve Ekrem Başkan’ın zaferinde sonra İGDAŞ gibi Türkiye’nin, Avrupa’nın en büyük doğalgaz dağıtım şirketini yönetecek bir isim gerekliydi. Ben de koşa koşa İGDAŞ’a gittim, görevi kabul ettim. Çünkü kamuya, topluma yararlı olmak istiyordum. Yurttaşa doğrudan dokunan bir yerde olmak bir heyecan sebebi. 16 milyon İstanbulluya dokunabileceğiniz bir yer.

Doğalgaz dağıtımı çok önemli ama biz İGDAŞ’ta teknik aklı çok öne aldık. Ülkede 72 dağıtım şirketi var ama bir AR-GE merkezi kuran ilk dağıtım şirketiyiz. Denizin altında fiber optik bir hat aldık. 2024 sonunda bitecek bir sistem kuruyoruz. Biz bugün Marmara Denizi’nde bir deprem olursa, kurduğumuz erken uyarı sistemi ile ışık hızından bundan haberdar olup, yıkıcı etkisini göstermeden depremin olduğundan haberdar olup doğalgaz akışını erkenden durduracağız.

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Mithat Bülent Özmen kimdir?

1971 yılında Ağrı’da doğup büyüdüm. Çocukluğumda iki önemli figür vardı. Biri belediye başkanı olan dayım, diğeri ise o dönemin kaymakamı. Çocukken kamuya faydalı olmanın yolunun kaymakamlıktan geçtiğini düşünüp kaymakam olmaya karar vermiştim. Ankara Siyasal’da okudum. Mezun olunca 1990’lı yılların başında kaymakam olmaya değil Dışişleri Bakanlığı’nda çalışmaya karar verdim. Sonra İş Bankası’na geçtim. Finans sektöründe uzun süre çalıştım. Uluslararası bankalarda üst düzey yöneticilik yaptım.