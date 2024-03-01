Ezgi Apartmanı davasında savcı, firari sanıklar için kırmızı bülten istedi

6 Şubat depremlerinde 35 kişiye mezar olan Kahramanmaraş'taki Ezgi Apartmanı davasında, bilirkişi raporlarına göre, apartmanın zemin katında kolon kestiği tespit edilen Kervan Pastanesi'nin firari sanıkları hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edildi. Firari sanıkların avukatlığını Prof. Dr. Ersan Şen üstleniyor.

6 Şubat depremlerinde 35 kişiye mezar olan Kahramanmaraş'taki Ezgi Apartmanı davasında, bilirkişi raporlarına göre, apartmanın zemin katında kolon kestiği tespit edilen Kervan Pastanesi'nin firari sanıkları hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edildi. Firari sanıkların avukatlığını Prof. Dr. Ersan Şen üstleniyor.

Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre, 6 Şubat depreminde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasının ilk celsesi, ikinci gününde tanıkların savunmasının ardından avukatların savunmasıyla devam etti.

Ailelerinin avukatlarının beyanları sonrası savcı mütalaasını açıkladı.

Savcı mütalaada, Kervan Pastanesi'nin sahipleri firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında kırmızı bülten çıkarılması" ve "tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devam etmesi" talebinde bulundu.