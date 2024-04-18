Ezidiler, Çarşema Sor Bayramı’nı kutladı

Haber Merkezi

Şırnak’ın İdil ilçesinde Ezidiler, Çarşema Sor (Kırmızı Çarşamba) Bayramı’nı kutladı. İdil’in yanı sıra Mardin’in Midyat ilçesi ile Avrupa’dan çok sayıda Ezidî kutlamaya katıldı.

Ezidîler, sabah saatlerinde köy mezarlığında toplandı. Ardından misafirleri için renkli yumurta ve bazı yiyecekler hazırladı. Kutlamada yumurta tokuşturulurken, kutsal kabul edilen rengarenk ipler yurttaşların bileklerine takıldı. Ayrıca meşe ağaçlarının bulunduğu alanda piknik yapıldı. Rengarenk elbiselerin giyildiği kutlamada renkli görüntüler ortaya çıktı. Kutlamalar, çekilen halaylarla son buldu.