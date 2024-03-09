Ezilenler tek ses, tek yürek

Kadınlar dünyanın dört bir yanında hakları için sokağa çıktı. Tayland’da işyerinde tacize, Güney Kore'de ise cinsiyet eşitsizliğine karşı yürüdü.

Haber Merkezi

Dünyanın kadınları 8 Mart’ta hakları için meydanları doldurdu. Tayland’dan Berlin’e Pakistan’dan Filistin’e kadınlar taleplerini aktardı. Geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden bu yana, ülkelerde kadın haklarına ilişkin birçok gelişme yaşandı. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir araya gelen işçi sendikaları üyeleri ve kadın hakları aktivistleri, Demokrasi Anıtı'nda toplanarak Hükümet Konağı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Göstericiler, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün işyerinde taciz ve şiddet ile anneliğin korunmasına ilişkin yasaları olan C190 ve C183'e dikkat çekti.

Tayland

Filipinler'de kadınlar, başkent Manila'da polis engeline rağmen seslerini duyurdu. Güney Kore'de kadınlar pankart ve dövizleriyle başkentte sokağa çıktı. Seul'de kadınlar oturma eylemi yaptı.

AP haber ajansına konuşan bir kadın, "Yaklaşık bir ay içinde Güney Kore'de parlamento seçimleri yapılacak. Seçim döneminde toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadınlarla ilgili diğer pek çok konunun tartışılabilmesi için buradayız" dedi.

Japonya'da kadınlar, başkent Tokyo'da pankartlarla yürüyüşe geçti. Ülkede yakın zamanda yapılan bir araştırma, 65 yaş ve üzeri bekar Japon kadınların yüzde 44,1'inin yoksulluk içinde yaşadığını gösterdi.

İtalya'nın başkenti Roma'da kadınlar, İran'daki Mahsa Amini protestolarında ses getiren "Kadın, Yaşam, Özgürlük" sloganının yazdığı dövizler taşıdı.

İtalya

PAKİSTAN'DA YÜRÜYÜŞ

Pakistan'da 8 Mart'ı kutlamak üzere İslamabad sokaklarına çıkan kadınlar pankartlarla taleplerini duyurdu. Göstericilerin çoğu Filistinlilere destek için de yürürken "özgürlük" sloganları attı. Ülkede, geçen hafta, eski Başbakan Navaz Şerif'in kızı Meryem Navaz'ın, Pencap eyaleti meclisinde yapılan oylamayı önde tamamlamasıyla ülkede ilk kez bir kadın, eyalet başbakanı seçilmişti.

Pakistan

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlendi. Flama ve dövizler taşıyan kadınlar arasında sendika üyeleri de vardı. Almanya'da bir süredir hava ulaşımını sekteye uğratan grevler düzenleyen Verdi sendikası üyesi kadınlar, 8 Mart yürüryüşünde yerini aldı.

Güney Afrika'da, İsrailli "Rehineler ve Kayıp Aileler Forumu" ve "Onları Hemen Eve Getirin" kampanyası destekçileri, 7 Ekim 2023 saldırılarında Hamas militanları tarafından rehin alınan kadınlar ve kız çocukları için eylem yaptı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de meşaleler yakan kadınlar, sloganlarla eylem yaptı. Azerbaycan'da, ocak ayında, 28 kişilik COP29 organizasyon komitesinin tamamının erkeklerden oluşmasına yönelik tepkiler ortaya çıkmıştı.