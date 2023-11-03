F1 Brezilya GP saat kaçta, hangi kanalda? İşte F1 Takvimi 2023

F1 Brezilya GB'ye saatler kala Formula 1 sever yurttaşlar F1 Brezilya GP saat kaçta, hangi kanalda sorusunu gündeme getirdi. Türkiye'de de naklen yayınlanacak Formula 1 Brezilya GP'si 3 Kasım Cuma günü gerçekleşecek. Peki, F1 Brezilya GP saat kaçta, hangi kanalda? İşte F1 Takvimi 2023!

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Formula 1 Mexico GP'sinin ardından sporseverler F1 Brezilya GP'si için F1 Brezilya GP saat kaçta, hangi kanalda sorularını gündeme getiriyor. Bir önceki GP'de beşinci defa Max Verstappen kazanmasının ardından birçok sporseverin gözü F1 Brezilya GP'sine çevrilmiş durumda. Peki, 3 Kasım Cuma günü gerçekleşecek F1 Brezilya GP saat kaçta, hangi kanalda? İşte F1 Takvimi 2023... F1 Brezilya GP saat kaçta? Formula 1 Brezilya GP'si 3 Kasım günü saat 17:30'da F1 severler karşısında olacak. Sıralama ve sprint turları ardından Formula 1 yarışı 5 Kasım günü saat 20:00'de José Carlos Pace Otodromu, Interlagos'da başlayacak. F1 Brezilya GP hangi kanalda? F1 Brezilya GP'si bugün saat 17.30'dan itibaren S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından naklen yayınlanacak. F1 2023 takvimi Formula 1 için 2023'te planlanan yarışlar şu şekilde: 19 Kasım 09:00: Las Vegas, Nevada

Las Vegas, Nevada 26 Kasım 16:00: Abu Dhabi, Yas Marina Pisti, Yas Adası