F1'de Avustralya Grand Prix'sinde Ferrari rüzgârı: Max Verstappen yarış dışı kaldı

Formula 1'de Avustralya Grand Prix'sini, Ferrari takımının Carlos Sainz kazanırken, ikinci sırada yine Ferrari'den Charles Leclerc yer aldı. Son 3 yılın şampiyonu Max Verstappen, mücadelenin 4. turunda yaşadığı fren arızası nedeniyle yarıştan çekildi.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü etabı Avustralya Grand Prix'sini, Ferrari takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz kazandı.

Melbourne'de yer alan 5,2 kilometre uzunluğundaki Albert Park Pisti'nde düzenlenen sezonun üçüncü etabı, 58 tur üzerinden yapıldı.

Sezonun ilk iki etabını kazanan Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen, "pole" pozisyonunda başladığı mücadelenin 4. turunda yaşadığı fren arızası nedeniyle yarıştan çekildi. Üst üste 9 etaplık galibiyet serisi sona eren son üç yılın şampiyonu Verstappen, 10 Nisan 2022'deki Avustralya Grand Prix'sinden bu yana ilk kez yarış dışı kaldı.

İkinci turda Verstappen'i geride bırakarak liderliği ele geçirdiği yarışı 1 saat 20 dakika 26.843 saniyelik derecesiyle birinci sırada bitiren Sainz, sezonun ilk, kariyerinin 3. etap galibiyetine ulaştı. Ferrari'den Monakolu Charles Leclerc, takım arkadaşının 2.366 saniye gerisinde ikinci sırayı aldı. Liderin 5.904 saniye gerisinde McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris ise üçüncülüğü elde etti.

Sezonun 4. yarışı Japonya Grand Prix'si, 7 Nisan'da düzenlenecek.

Avustralya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 51 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 47

3. Sergio Perez (Meksika): 46

4. Carlos Sainz (İspanya): 40

5. Oscar Piastri (Avustralya): 28

Takımlar

1. Red Bull: 97

2. Ferrari: 93

3. McLaren: 55

4. Aston Martin: 27

5. Mercedes: 26