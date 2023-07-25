Fabrika kapatıldı, arazilerin akıbeti de belirsiz: Binlerce zeytin ağacı tehlikede

Yıllardır zeytin ile zeytinyağı üreten ve ürünlerini kendi markasıyla satan Vakıflar Genel Müdürlüğü, zeytincilik faaliyetlerine son verdi. Fabrikanın kapanmasının ardından gözler, tam 14 bin dekar arazideki, 165 bin zeytin ağacına çevrildi.

İsmail ARI

Ege Bölgesi’nde kamuya ait zeytinlikler ile binlerce zeytin ağacı tehlikede. Yıllardır kamuya ait zeytinlik arazilerden zeytinyağı, zeytin ile sabun gibi ürünler üreten ve bunların satışını yapan Vakıflar Genel Müdürlüğü, tartışmalı bir karara imza attı. Müdürlük, Balıkesir Edremit’teki fabrikasının kapısına kilit vurdu.

Üretim yapılan, personel ile fabrikanın bağlı olduğu Ayvalık Vakıf Zeytinlikler İşletme Müdürlüğü için tasfiye, yani kapatma kararı alındı. Kapatılan İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 14 bin dekar arazide yaklaşık 165 bin adet zeytin ağacı bulunuyor. Bu zeytinlikler tatil beldesi olan Ayvalık, Burhaniye, Havran, Küçükkuyu, Altınoluk ve Edremit’te yer alıyor. Bu nedenle de tatil beldelerindeki milyonlarca lira değerindeki zeytinliklerin ranta açılmasından endişe ediliyor. Zeytin ve zeytinyağı üretiminde, 10’unu memur, 42’si de işçi kadrosunda yer almak olmak üzere 52 kişi çalışıyor. Edinilen bilgilere göre, fabrikanın kapanmasının ardından bu personel, başka kentlere tayin edilecek.

İsmini vermek istemeyen başka kente gönderilecek bir işçi, bu duruma isyan etti. Zorla şehir dışına gönderileceklerini aktaran çalışan, şöyle dedi: “Tayinimizin çıkacağını söylediler. Yerimizi, yurdumuzu bırakmak zorunda kalacağız. Kira fiyatları ve ekonomik durumlar da zaten ortada. Birçok arkadaşımız işi bırakacak. Aldığımız maaşlar da ortada.” BirGün’ün ulaştığı Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilileri, zeytincilik faaliyetlerinin durdurulmasını teyit etti.

1940 YILINDA KURULMUŞTU

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde, zeytinlikler ile fabrikaya dair bilgiler yer alıyor: “Zeytinlik arazileri Ayvalık Vakıf Zeytinlikler İşletme Müdürlüğü eliyle yönetilmektedir. Müdürlüğümüz 1940 yılında kurulmuştur. Bu amaçla tarihten gelen bir kamu bilinciyle, kendi tesislerinde üretimini gerçekleştirdiği zeytin, zeytinyağı ve diğer ürünlerini Vakıflar markası ile kendi satış noktalarında ve diğer yöntemler ile tüketiciyle buluşturmaktadır.”

15 SATIŞ ŞUBESİ VARDI

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2022 Yılı Faaliyet Raporu’nda, zeytin ve zeytinyağı üretimine dair bilgiler buluyor. Raporda şu ifadeler yer alıyor: “İşletme Müdürlüğü bünyesinde (Edremit) bir adet, Ankara’da iki adet, Antalya, Bursa ve Konya’da birer adet ve İstanbul’da dokuz adet olmak üzere toplam 15 adet satış şubesinde vatandaşımıza doğrudan satışı yapılmaktadır.”