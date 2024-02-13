Fabrika patronunun kardeşinden sendika başkanına silahlı saldırı

Konkordato ilan eden Akar Tekstil’in sahibi Hayrettin Akar'ın kardeşi Onur Akar, görüşmeye çağırdıkları DERİTEKS Genel Başkanı Makum Alagöz’e silahla saldırdı. Bacağından yaralanan Alagöz’ün hayati tehlikesi bulunmuyor.

Emek Servisi

İzmir Çiğli Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Akar Tekstil'in patronu Hayrettin Akar'ın kardeşi Onur Akar, görüşmeye çağırdıkları DERİTEKS Genel Başkanı Makum Alagöz ve sendika yöneticilerine silahlı saldırıda bulundu. Alagöz, Onur Akar'ın silahından çıkan kurşunlarla yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Alagöz'ün hayati tehlikesi bulunmazken saldırgan Onur Akar gözaltına alındı.

Olaydan yara almadan kurtulan DERİTEKS Örgütlenme Uzmanı Cihan İşçi, “Hayrettin Akar, sendika başkanımız Makum Alagöz’ü arayarak fabrikaya görüşmeye çağırdı. Genel merkez yöneticilerimiz, Makum başkan ve ben fabrikaya gittik. Girişte hol kısmında toplantıyı beklerken insan kaynakları bizi kafeteryaya yönlendirdi. Orada otururken patronun kardeşiyle Onur Akar içeriye gelerek ‘Mutlu musun?’ diye sordu ve silahını çıkararak ateş etti. Makum başkan bacağından yaralandı. Bize pusu kuruldu." dedi.

Makum Alagöz

DERİTEKS Genel Merkez Yöneticisi Ayhan Yanılmaz ve Türk-İş İzmir 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, Alagöz’ün tedavi gördüğü hastane önünde bekleyen işçilere açıklama yaptı. Yanılmaz, Makum Alagöz’ün diz kapağının altından giren kurşunun bir damara ve kemiğe zarar verdiğini, ameliyata alınacağını ifade etti. Yanılmaz, "Bizim tek derdimiz işçilerin haklarını daha yukarı çekmek. Fabrikayı yöneten patron, parayı kazanan patron ama nasıl oluyorsa fabrikayı batıran biz oluyoruz! Bizi korkutabileceklerini zannedenler asla korkmadığımızı bilmeli." dedi. Uzun zamandır işçilerin haklarını vermeyen Akar Tekstil patronu, konkordato ilan ettikten sonra fabrikadaki makineleri taşımaya başladığı belirtildi.