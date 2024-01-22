Fabrikada pres makinesine sıkışan işçi öldü

Gaziantep'te 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iplik fabrikasında çalışırken pres makinesine sıkışan Adem Tura isimli işçi, hayatını kaybetti.

Gaziantep'te çalıştığı iplik fabrikasında pres makinesine sıkışan Adem Tura, hayatını kaybetti.

Olay, 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir iplik fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrika işçisi Adem Tura, çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle pres makinesine sıkıştı.

Olayı gören işçilerin müdahalesiyle pres makinesi durdurularak, 112 sağlık ekiplerine haber verildi.

İNCELEME YAPILDI

İhbarla gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Tura'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Tura'nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından yakınlarına teslim edilirken, olay ile ilgili inceleme yapıldığı belirtildi.