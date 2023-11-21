Facebook’ta taşıt ilanları durduruldu: 36 işletmeye para cezası

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat uyguladıkları gerekçesiyle 36 işletmeye 105 milyon lira para cezası verirken; Facebook üzerinden araç satışının durdurulduğunu açıkladı.

Ticaret Bakanlığı’nca yapılan denetimler sonucu Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun 30’uncu toplantısı yapıldı. Sıfır araç sektörü, çimento ve hazır beton üreticisi firmalara yönelik denetimler bugünkü toplantıda ele alındı.

Toplantı sonrasında 36 işletmeye 105 milyon liranın üzerinde para cezası kesildi. Sıfır otomobil sektöründe stokçuluk yaptığı belirtilen 20 işletmeye 71 milyon 337 bin lira ceza uygulandı. Fahiş fiyat uyguladığı belirtilen 16 çimento ve hazır beton firmasınaysa 33 milyon 791 bin lira para cezası verildi.

FACEBOOK İLANLARI

Bakanlığın açıklamasında ayrıca Facebook üzerinden yeni taşıt ilanı yayımlanmasının durdurulduğu da belirtildi. Bakanlık daha önce ilan sitelerinde ilan verenlerin kimlik doğrulaması yapmasını zorunlu hale getirmişti.