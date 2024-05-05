Faciadan kimse sorumlu değilmiş

Havva Gümüşkaya

Erzincan-İliç’teki Çöpler Altın Madeni’nde toprak altında kalan dokuz işçiden ikisine daha ulaşıldı. Toprağın altında kalan işçilerden Ramazan Çimen ve Kenan Öz’ün cansız bedeni bulundu.

13 Şubat’ta meydana gelen maden faciasında bugüne kadar göçük altındaki dört işçi bulundu, beş işçi ise hâlâ göçük altında.

Facianın ardından 14 Şubat’ta kurulan AKP Milletvekili Atay Uslu başkanlığındaki Meclis Araştırma Komisyonu, seçim nedeniyle verilen ara sonrası 18 Nisan’da tekrar çalışmalara başladı. Komisyon’da dinlenen hiçbir bakanlık sorumluluk kabul etmedi.

Komisyon, 3 Mayıs’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, bakanlığa bağlı genel müdürler, iş güvenliği uzmanlarından oluşan heyeti kabul etti. Enerji, çevre ve çalışma bakanlıkları, "Sorumluluk bizde değil" diyerek madendeki denetim zafiyetini üzerine alınmadı.

CHP’li üye Cumhur Uzun, “İliç Maden Komisyonu’nda bugün dinlediğimiz üçüncü Bakanlık da sorumluluğu kabul etmedi. Bir haftadır süren çalışmalarımızda işçilerimizin üzerini kaplayan liç yığınını hangi bakanlığın denetlediğini ve sorumluluğun hangi bakanlıkta olduğunu dinlediğimiz üç bakanlığın yetkililerine onlarca kez sorduk!” dedi.

3 bakanlığın da sorumluluk kabul etmediğini belirten CHP milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da komisyonda yapılan sunumlara sert tepki gösterdi.

Komisyon’da dinlenen Rehberlik ve Teftiş Kurulu Daire Müdürü Bekir Aktürk, kaza sonrası yapılan ön değerlendirmeye ilişkin bilgiler verdi. Aktürk, "İncelemelerde, müfettiş arkadaşlarımızın yaptığı incelemelerde kazanın temel nedenlerine yönelik kesin bir yargıya varamamakla birlikte süreci olumsuz yönde etkilediğini tespit ettiğimiz hususlar var" dedi. Araştırma Komisyonu 6-9 Mayıs’ta incelemelerde bulunmak amacıyla bölgede incelemelerde bulunacak.