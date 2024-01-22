Facianın eşiğinden dönülmüştü: İstanbul Havalimanı Metrosu’nun tünelini delen kim?

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattı tünelinde hafta sonunda yaşanan olayı TBMM gündemine taşıdı.

HABER MERKEZİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattı tünelinde hafta sonunda facianın eşiğinden dönüldü.

Metro hattında Kemerburgaz-Göktürk arasında, yüzeyde yürütülen kazık imalatı sebebiyle tünel zarar gördü. 1094 yolcu kapasiteli, 120 km hız yapan ve 15-20 dakika aralıklarla çalışan trenlerin bulunduğu hatta, görgü tanıklarının anlatımlarına göre, saat 11.30 sıralarında geçen trenin geçmesinin üzerinden 3-4 dakika sonra meydana geldi.

Sondaj matkabı tüneli delerek rayların üzerine indi, rayları da tahrip etti. Elektrik aksamı da zarar gördüğü için, seferler tek hat olarak gerçekleştirildi.

Binlerce yurttaşın kullandığı hat üzerinde bir facianın eşiğinden dönüldüğünü vurgulayan CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, konuyu TBMM gündemine taşıdı.

“Plansız, projesiz işi yaptıran, yapan üstlenici hangi kurum ve firmalardır? Önergede belirtilen facia yaşanmış olsaydı bunun sorumlusu ya da sorumluları kim ya da kimler olacaktı?” diye Bakan’a soran Karasu, “Söz konusu sondajı yapan firma ya da kurum kimden, ne zaman, hangi çalışma için izin almıştır? İşlem yapılırken Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı olan veya başka bir bilgi sisteminden yararlanılmamış mıdır?” sorusuna da yanıt verilmesini istedi.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR KİMLER?"

Olayın ardından TCDD’nin yaptığı açıklamada geçen “3. Şahısların” kimler olduğunu ve bu kişilerin Eyüp Belediyesi ile bir ilgisinin veya iltisakının olup olmadığının açıklanmasını isteyen Karasu, Bakan Uraloğlu’nun yanıtlanmasını istediği sorulardan bazıları şöyle: