Facianın yaşandığı altın madenine 'kapasite artırımı izni' Murat Kurum'dan

Erzincan’ın İliç ilçesinde 'Anagold' adlı şirketin işlettiği altın madeninde göçük meydana geldi. Şirketin, tüm itirazlara rağmen Murat Kurum’un Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olduğu dönemde kapasite artırımına gittiği ve maden hakkında “ÇED raporuna gerek yok” kararı verildiği ortaya çıktı.

Erzincan’ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik şirketi tarafından işletilen altın madeni ocağında meydana gelen göçük ve heyelan, madenle ilgili tartışmaları tekrar gündeme taşıdı.

Madenin kapasitesi uzmanların uyarılarına rağmen, 2020 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ikinci defa artırılmıştı.

O dönem bakanlığın koltuğunda, şimdi AKP’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen Murat Kurum oturuyordu. Kurum’un imzasını taşıyan onay ile maden alanı 3 kat artırıldı.

Bakanlığın internet sitesinden konuya ilişkin şu açıklama yapılmıştı:

“Erzincan il İliç, ilce Çöpler mevkiinde Anagold Madencilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan 847, 49729 ve 20067313 Ruhsat Nolu Çöpler Kompleks Madeni 2. Kapasite Artışı ve Flotasyon Tesisi projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Başvuru Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci tamamlanana kadar süreç ile ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler Erzincan Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilebilir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.”

KURUM'UN SORU ÖNERGESİNE CEVABI



Kurum'un bakanlığı döneminde İliç'deki madenle ilgili TBMM'ye verilen soru önergesine yönelik cevabında çarpıcı ifadeler yer aldı.

CHP Elazığ millervekili Gürsel Erol'un verdiği soru önergesinde şu dört soruya yer verildi:

1) Bakanlığınız, Erzincan İliç Çöpler Altın Madeni sahasında büyük bir çevre felaketine neden olacak şekilde faaliyetlerine devam eden Anagold Madencilik firması ile İlgili idari bir inceleme yapmış mıdır, yapılmış ise incelemenin sonuçlan nedir?

2) 18 Kasım 2021 tarihinde Giresun Şebinkarahisar'da Nesko Madencilik firmasına ait madenin cevher zenginleştirme tesisinde kullanılan siyanür, atık depolama tesisindeki patlama sonrasında tesis yakınında dereye karışmış ve büyük bir çevre felaketi yaşanmıştı. Bakanlığınız, benzer bir felaketin yaşanmaması için Anagold firmasına ait Erzincan İliç Çöpler Alto Madeni sahasında ne gibi önlemler almıştır?

3) Bakanlığınızın, Erzincan İliç Çöpler Altın Madeni sahasında yaşanacak olası bir çevre felaketine karşı acil eylem planı bulunmakta mıdır?

4) Bakanlığınız, Erzincan İliç Çöpler Alto Madeni sahasında siyanür ve sülfürik asit içeren kimyasalların buharlaştırarak atmosfere verilmesinden haberdar mıdır?

'HER TÜRLÜ DENETİM YAPILDI' CEVABI

Murat Kurum tarafından sorulara verilen yanıtta madende her türlü denetimin yapıldı ifade edilerek "Alanda sızdırmazlığa ilişkin gerekli tedbirlerin alındığı tespit edildikten sonra atık depolama izni verilmiştir" denildi.

KURUM DÖNEMİNDE 3 KATINA ÇIKARILDI

Murat Kurum’un Bakanlığı döneminde, şirketin siyanür faciasının üzerinden bir yıl geçtikten sonra 16 Haziran 2022 tarihinde ‘Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir‘ kararı ile kapasite artırımı onayı verilerek, bugün yaşanan facianın temelleri atıldı.

Şirket, yıllar içerisinde aldıkları kapasite artışlarıyla birlikte sahasını genişletti. Başta Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından açılan davalara karşın proje iptal edilmedi ve bu onayla birlikte şirket bölgede bulunan 1,746 hektarlık maden sahasına 5,83 hektarlık bir bölüm daha eklemiş oldu