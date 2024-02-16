Facianın yaşandığı madende ‘titreşim sistemi’ bozukmuş

9 işçinin siyanürlü liç yığınının altında kaldığı Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni’nin yerdeki titreşimleri gösteren sinyal sisteminin bozuk olduğu öne sürüldü. İşçilerden birininse eşini arayarak ‘Burası dökülüyor’ dediği de kaydedildi.

Denetimsizlik ve kâr hırsı sonucu yaşanan Erzincan İliç’teki maden faciasında üçüncü gün geride kaldı. Çöken siyanürlü pasa dağının altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürerken henüz hiçbir işçiye ulaşılamadı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığına göreyse madenin ‘titreşim sisteminin’ bozuk olduğu raporlara yansıdı.

Faciadan önce bir işçinin eşini arayarak şüphelerini eşine anlattığını aktaran Saymaz, şunları yazdı: “İliç’teki Çöpler Altın Madeni’nde çalışan Şaban Yılmaz, geçen salı acilen toplandıkları konteynırdan eşini aradı. ‘Buralar dökülüyor. Bizi başka konteynıra gönderdiler’ dedi. Eşi “Dökülüyorsa niye bekliyorsunuz? Çık, gel eve’ diye karşılık verdi. Yılmaz, ‘Bilmiyorum. Bize bekleyin dediler. Gelip alacaklarmış. Biz de bekliyoruz.’ Telefonunu kapattıktan yaklaşık yarım saat sonra... Altından ayrıştırılan ve siyanür kalıntısı içeren toprağın yığıldığı tepe harekete geçti. 10 milyon metreküp toprak 800 metre kadar kayarak, aralarında Yılmaz’ın da bulunduğu dokuz işçiyi yuttu. Bugün heyelanın üçüncü günü... Hiçbir işçiye ulaşılamadı. Sekiz gözaltı var. Şüphelilerden biri de Oksit Proses Direktörü olan Kanadalı İ.T.”

“TİTREŞİM SİSTEMİ BOZUK”

Çöpler Altın Madeni için yakın tarihte uluslararası bir denetim firması tarafından 67 sayfalık rapor hazırlandığı da iddialar arasında. Saymaz’ın aktardığına göre bu raporda, “yerdeki titreşimleri gösteren sinyal sisteminin bozuk olduğuna” dair görüş bildirildi. Bu rapor Kanadalı İ.T. de dahil tüm şirket yetkililerine iletildi.

ONLAR DA TESPİT ETMİŞ

Toprak kaymasından bir gün önce, pazartesi günü liç sahasında sinyal bozukluğu olduğu yönünde tespit yapıldığını kaydeden Saymaz, dinamit patlatılğını da aktararak şunları belirtti:

"Hatta fotoğraflar çekilerek, yetkililere bilgi verildi ve toplantı yapıldı. Heyelan günü saat 09.30’da tepede yarık fark edilince yeniden toplanıldı. Saha boşaltıldı. Yaklaşık 100 işçi çekildi. İ.T.’nin emri üzerine Şaban Yılmaz ve dört işçi konteynıra gönderildi. Üç uzman ise inceleme yapmak üzere tepeye çıktı. Uzmanlar seferden dönerken heyelan yaşandı.

DİNAMIT PATLATILMIŞ

Savcılığa göre patlamanın en önemli nedenleri; toprağa verilen solüsyon miktarının arttırılması; liç yığınının, olması gerekenin iki katına çıkması ve her gün saat 12’de düzenli dinamit patlatılması. Saha boşaltıldıktan sonra bile saat 12’de dinamit patlatıldığı ve şiddetinin git gide arttırıldığı belirtiliyor.”