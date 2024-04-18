Fahiş fiyatlar boykot getirdi: "Hafta sonu kafe ve restoranlara gitmeyin"

Sosyal medyada; restoran ve kafelerdeki fahiş fiyatlara gösterilen tepkilerin dalga dalga yayılmasının ardından yurttaşlar boykot kararı aldı. Seslerini duyurmak için boykot kararı alanlar, 20-21 Nisan tarihlerinde dışarıda yiyip içmeme çağrısı yaptı.

Restoran ve kafelerdeki fiyatların fahiş oranda artmasına tepki gösteren yurttaşlar, 20-21 Nisan tarihlerinde dışarıda yiyip içmeme kararı aldı.

Son dönemde maliyetleri gerekçe göstererek fiyat artışı yapan restoran ve kafelerde yemek yiyip bir şeyler içmek yurttaşlar için lüks oldu.

Fiyatlardaki bu aşırı artışa tepki gösterenler ise sosyal medyada çok sayıda paylaşım yaparak seslerini duyurmaya çalıştı.

Binlerce kişiden gelen tepkilerin dalga dalga büyümesinin ardından da boykot kararı geldi. "Fahiş yemeğe boykot" etiketi X platformunda trendlere girerken, yurttaşlar boykota katılma çağrısı yaparak destek istedi.

20-21 Nisan tarihleri arasında dışarıda yiyip içmeme kararı alan sosyal medya kullanıcıları "Küçülmüş porsiyonlar, kalitesi düşmüş içerikler ile bize sunulan fahiş fiyatlı yemeğe boykot! Siz de katılın! 20-21 Nisan'da kafe ve restoranlara gitmiyoruz" şeklinde paylaşım yaptı.

Sosyal medyada örgütlenen kullanıcılar, "Fırsatçılığa son vermek için herkesi katılmaya davet ediyoruz" diyerek yurttaşları boykota katılmaya davet etti.

Boykota Armağan Çağlayan da destek verdi. Söz konusu görseli sosyal medya hesabından paylaşan Çağlayan, "Armağan Çağlayan da paylaştı: Bu hafta sonu boykottayız, bilenler bilmeyenlere söylesin..." diye yazdı.





Kampanyaya destek veren bazı isimlerin paylaşımları şöyle:

