Fahiş konut aidatlarına 'çözüm' yolda: Sertifika şartı, denetim, KDV ayarı

Son dönemde yaşanan fiyat artışları, site ve apartman aidatlarına da yansıdı. Son aylarda yoğun şikâyet konusu olan Konut aidatlarına ilişkin kamu-özel sektör temsilcileri tarafından yeni yol haritası çizildi. Yöneticiler için eğitim ve sınav şart olacak, sertifika zorunluluğu getirilecek, ‘adli sicil’ kuralı getirilecek.

Konut aidatlarındaki fahiş artışlar gündemdeki yerini korurken, sorunların çözümü için düzenlenen çalıştayda bir araya gelen kamu-özel sektör temsilcilerinin yol haritası belirlediği öğrenildi.

Site yöneticilerine sertifika şartı ve adli sicil kontrolü getirilmesi, gelir-giderlerin kamu tarafından denetlenmesi planlanıyor.

TRKTYD Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği, TRFMA Tesis Yönetim Derneği ile TYTFED Tesis Yönetim ve Tedarikçileri Federasyonu’nun başlattığı çalıştaya, İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı yetkilileri de katıldı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, ‘Tesis Yönetim ve Kamu Kurumları Çalışma Kampı’ sonucunda şu kararlar alındı:

• Site yönetim şirketi için yeni bir mevzuat çalışması yapılacak. Ayrıca Kat Mülkiyeti Kanunu ile ilgili revizyon çalışmaları yapılarak TBMM sunulacak.

• Yöneticiler için eğitim ve sınav şart olacak, sertifika zorunluluğu getirilecek.

• Siteleri mafya vari yöneticilerden kurtarmak için, ‘adli sicil’ kuralı getirilecek.

• Fahiş Aidat tutarlarının nedenleri ve çözümü noktasında site bütçeleri, karar defterleri, tesis yönetim şirketi ve yöneticileri kamu kurumlarınca düzenli olarak denetlenecek.

• Sitelerin anayasası olan yönetim planları profesyonel tesis yönetim şirketleri tarafından hazırlanacak ve müteahhit firmaların yapı yönetim danışmanlığı alması gerekecek.

• Sitelere kesilen hizmet alım faturalarındaki KDV oranları yüzde 1’e düşürülerek aidatların gerilemesi sağlanacak.

• Yöneticiler, e-tapu üzerinden tapu dairesine gitmeden konutlardaki kayıtlara ulaşabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Adalet ile İçişleri bakanlıklarının aidatlara enflasyon üzerinde zam yapılmamasını öngören yasa hazırlığı olduğu biliniyordu. Bakanlıkların söz konusu yasa taslağını 1 Ekim’de açılacak Meclis’in gündemine getirmesi bekleniyordu.