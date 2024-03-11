Fahiş su faturalarını meydanda sergilediler

Denizli’de fahiş su faturalarına tepki gösteren CHP’liler Çınar Meydanı’nda faturaları sergiledi. CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Çavuşoğlu, seçimi kazandıklarında suya yüzde 50 indirim yapacaklarını vurguladı.

HABER MERKEZİ

Elektrik faturalarını geçen su faturaları, Denizli halkını isyan ettirdi. 4 kişilik bir ailenin bazı evlerde bin TL’nin üzerine çıktığını vurgulayan CHP’liler, Çınar Meydanı’na astıkları faturalarla AKP’li Büyükşehir Belediyesi’ni protesto etti.

CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “isyanınızı duyuyorum” diyerek yurttaşlara gönderilen su faturalarını sergiledi. Çınar Meydanı’nda bulunan belediye binası önünde yurttaşın tepkisini dile getiren Çavuşoğlu, “Eserin sahibi Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eserin adı “Fahiş su faturaları” dedi. Belediye Başkanı olduğunda Denizli’yi suya fahiş ücret ödeyen iller arasından çıkaracağını, o zaman faturaların yüzde 50 indirimli haliyle sergiyi tekrarlayacaklarını belirtti.

Sözleri zaman zaman alkışlarla kesilen Çavuşoğlu, konuşmasının ardından açılış kurdelesini Denizli CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum, Pamukkale CHP İlçe Başkanı Uğur Coşkun ve Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur ile birlikte kesti.

Sergiye vatandaşların da basının da ilgisi yoğundu. Vatandaşlar önce ne olduğunu anlamaya çalıştı. Faturalardaki fahiş tutarları gördüklerinde ise ilk tepkileri “eve gelen faturalar da aynı” şeklinde oldu.